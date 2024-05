CORREIO EXPERIMENTA

'Baconzola': conheça o hambúrguer preferido dos jornalistas do CORREIO

Criado pelo Brutus, 'Magnífico' conquistou a redação do jornal e a 5ª posição no ranking dos 10 melhores hambúrgueres delivery de Salvador







Thais Borges

Carolina Cerqueira

Priscila Natividade

Fernanda Santana

Salvador Publicado em 25 de maio de 2024 às 05:00

Em junho, a Brutus deve inaugurar mais uma nova unidade na Sabino Silva Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O preferido dos jornalistas da redação do CORREIO tem nome: Magnífico. A receita do hambúrguer que é um dos mais queridos do cardápio da Brutus (@brutusburgerbeer) foi desenvolvida por Andréa Lédo, sócia da marca, que juntou tudo que gostava em um sanduíche só: pão tradicional com gergelim, blend Brutus, queijo muçarela, geleia de alho, creme de gorgonzola e bacon crocante.

"Tinha feito uma massa em casa com gorgonzola, geleia e presunto Parma. Resolvi adaptar para o burger porque curti muito o resultado. Adoro bacon, gorgonzola e essa coisa agridoce", conta.

"Adoro bacon, gorgonzola e essa coisa agridoce" Andréa Lédo sócia da hamburgueria e criadora do Magnífico

Nem precisou de muitos testes para o Magnífico entrar de vez no cardápio e não sair mais, como afirma o irmão de Andréa e sócio do Brutus, Leonardo Lédo. "Andréa apresentou em um dos nossos laboratórios, que fazemos juntos para definir os burgers novos, entradas, milk shakes. Geralmente, a gente vai testando novos ingredientes, mas o Magnífico foi um dos que no primeiro teste já foi logo aprovado e colocado no nosso menu. Bateu 'certão'".

O Magnífico agradou ao paladar de cinco jornalistas da redação em meio a 24 votos. Em segundo, por um voto de diferença ficou a Hamburgueria do bairro de Pirajá Luciana Burguers, com apenas um voto a menos. Além disso, o Magnífico também conquistou o júri da degustação, ocupando a 5ª posição entre os 10 melhores hambúrgueres de delivery de Salvador.

"Considero ele um burger que consegue unir o agridoce da geleia de alho, contrastando com o creme de gorgonzola e a crocância do bacon, realmente trazendo uma explosão de sabores e texturas diferentes. Escolhemos ele para participar justamente por isso: o Magnífico entrega tudo que gostamos, contraste e equilíbrio no mesmo produto", comenta Leonardo Lédo.

"Escolhemos ele para participar justamente por isso: o Magnífico entrega tudo que gostamos, contraste e equilíbrio no mesmo produto" Leonardo Lédo sócio do Brutus

Por mês, a rede de hambúrguer chega a vender 25 mil sanduíches. A marca tem unidades em Vilas, Alphaville, Pituba, Salvador Shopping e Shopping Bela Vista. Agora em junho, o Brutus deve inaugurar mais um hamburgueria na Avenida Sabino Silva.

"O Magnífico representa em torno de 10% das nossas vendas de hambúrgueres. Os clientes adoram esse burger, agrada demais. Estamos inaugurando uma nova loja na e muito ansiosos para receber os nossos clientes por lá", completa.

BRUTUS BURGER