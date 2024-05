CORREIO EXPERIMENTA

Dia do Hambúrguer? Conheça 17 participantes do concurso de melhores do delivery

Em uma degustação às cegas, jurados escolheram o top 10 entre 27 concorrentes; saiba onde e como pedir







Thais Borges

Carolina Cerqueira

Priscila Natividade

Fernanda Santana

Publicado em 25 de maio de 2024 às 05:00

Conheça outros 17 hambúrgueres que participaram do concurso de melhores do delivery Crédito: Marina Silva/CORREIO

Se você não quer sair de casa e, ainda assim, quer matar a vontade de comer um bom hambúrguer, não faltam opções em Salvador. Para escolher os 10 melhores hambúrgueres de delivery em 2024, o CORREIO Experimenta promoveu uma degustação com 27 marcas locais, que enviaram seus melhores burgers para um teste às cegas.

Os concorrentes foram escolhidos seguindo um critério de representar a diversidade das diferentes regiões da cidade, em comemoração pelo Dia do Hambúrguer, nesta próxima terça-feira (28).

Foram contatadas, ao todo, 62 hamburguerias espalhadas pela cidade, e até na Região Metropolitana de Salvador. Inicialmente, 31 responderam positivamente ao convite. No dia marcado, porém, 27 compareceram a tempo de serem avaliadas. Havia uma tolerância de 15 minutos para os sanduíches chegarem à Federação, onde fica a redação do CORREIO.

Cada participante disponibilizou dois hambúrgueres - um ficou intacto para a avaliação da aparência/apresentação, sem qualquer marca ou símbolo que remetesse ao fabricante, e outro foi cortado para as provas. O principal pedido era de que as hamburguerias enviassem o seu ‘carro-chefe’ ou algum lançamento do ano. A degustação foi marcada para começar 30 minutos após a chegada dos hambúrgueres, em uma tentativa de reduzir o tempo de intervalo ao máximo.

O evento contou com a parceria da Home Center Ferreira Costa, que fez a montagem e a desmontagem da mesa, além de ter cedido itens de decoração, pratos de louça e talheres.

Mesa foi montada pela Home Center Ferreira Costa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Além dos 10 mais bem colocados pelo júri, confira 17 hamburguerias que também participaram da degustação e saiba onde encomendar cada um deles. A lista segue ordem alfabética.

Confira a lista dos outros 17 concorrentes

Armazém 21 Burger

Hambúrguer Mandacaru, do Armazém 21 Burger Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Mandacaru Burger

Peso da carne: 250g (aproximadamente). Ingredientes: bananinha na chapa, queijo coalho chapeado, crispy de linguiça levemente picante, rodelas de cebola roxa, maionese da casa, barbecue defumado no pão de gergelim. Valor: R$ 42,90.

Onde pedir: pelo Whatsapp (71) 3366-3040, iFood, Instagram ou cardápio digital: https://instadelivery.com.br/armazem21burger

Endereço: Rua Idelfonso de Mesquita 113, Parque Bela Vista

Bee Burger

Abelha Burger, do Bee Burger Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Abelha Burger

Peso da carne: 150g | Ingredientes: pão brioche, carne de costelinha moída 150g, molho de ervas, queijo coalho, banana da terra frita e melaço. | Valor: R$ 29,90.

Onde pedir: Whatsapp (71 9301-1758) e iFood.

Endereço: São Gonçalo, Cabula

Bistrô 37 Hamburgueria

B37 Premium, hambúrguer da Bistrô 37 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: B37 Premium

Peso da carne: 140g | Ingredientes: pão brioche selado na gordura de bacon, molho barbecue, blend 140g (acém e costela), catupiry original, queijo coalho empanado na farinha panko, chuva de bacon, picles de japaleño e molho sweet chilli. | Valor: R$ 35

Onde pedir: iFood, Anota Aí (https://pedido.anota.ai/loja/bistro37-hamburgueria) ou por telefone/Whatsapp (71) 98300-8736.

Endereço: Rua Euler de Pereira Cardoso, 28, Stella Maris

Brasa Burger’s

Hambúrguer Cupim Angus, do Brasa Burger’s Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Cupim Angus

Peso da carne: 140g de cupim maturado | Ingredientes: pão brioche, bacon fatiado, picles de cebola, gastrix (conserva feita com vinho, vinagre açúcar e beterraba e semente de coentro), queijo coalho, molho de cheddar, cream cheese | Valor: R$ 27,99.

Onde pedir: Na plataforma digital https://www.goomer.app/brasa-burguers/menu e no iFood

Endereço: Rua Renato Cincurá, 20, Pernambués

Brother’s Burguer

Hambúrguer My Brother, da Brother's Burguer Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: My Brother

Peso da carne: 180g | Ingredientes: Pão brioche, maionese de ervas, 180g de blend da casa, queijo muçarela, queijo coalho maçaricado, banana da terra frita, melaço de cana | Valor: R$ 35,00.

Onde pedir: WhatsApp ( 71) 98519-7480

Endereço: Alameda Uberaba Box 4, Cabula

Burguer da Gente

Hambúrguer Raiz, da Burguer da Gente Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Raiz

Peso da carne: 300g (média) | Ingredientes: queijo coalho, queijo muçarela, carne seca, banana da terra, carne bovina, queijo cremoso, pão brioche. | Valor: R$ 38.

Onde pedir: @burguerdagente ou pelo Whatsapp (71) 98328-4196

Endereço: Rua Rui Barbosa, Paripe

Burger Express

Hambúrguer Bonfim, da Burger Express Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Bonfim

Peso da carne: 120g | Ingredientes: pão australiano, burger prime 120g, queijo reino, molho gorgonzola, crispy de bacon e cebola caramelizada | Valor: 44,90 (combo com fritas e refri).

Onde pedir: burgerex.com.br

Endereço: Rua Barros Falcão, 517, Matatu de Brotas

Burguer Grillds

Nordestino, hambúrguer da Burguer Grillds Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Nordestino

Peso da carne: 120g | Ingredientes: carne (120g), queijo coalho, banana frita. Acompanhado de molho de ervas finas e barbecue. | Valor: R$ 25.

Onde encontrar: através do link na bio do Instagram, Whatsapp (71) 9 8378-5838 e iFood.

Endereço: Rua Carlos Gomes, 121A, Periperi

Cazolla

Absurdo, hambúrguer do Cazolla Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Absurdo burger

Peso: 180g de blend | Ingredientes: pão, cream cheese, farofa de bacon, carne 180g, queijo reino e cebola caramelizada. Acompanha batata frita. | Valor: R$ 52,90.

Onde encomendar: iFood

Endereço: Pituba e Shopping Paralela

Fut's Burger Hamburgueria

Neymar, hambúrguer da Fut's Burger Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Neymar

Peso da carne: blend 160g | Ingredientes: Pão australiano, blend carne (160g), american cheese, cebola caramelizada, maionese da casa, farofa de bacon | Valor: R$ 30.

Onde encomendar: Whatsapp e telefone (71) 98813-0925.

Endereço: Rua Humberto Pôrto, São Marcos

Monta'gusta

Prado, hambúrguer da Monta'gusta Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Nome: Prado

Peso da carne: 250g | Ingredientes: pão de batata, molho gorgonzola, blend da casa (140g), cebola caramelizada, rúcula e maionese da casa | Valor: R$ 45,90.

Onde pedir: iFood

Endereço: Rua Adelaide Fernandes da Costa, 700, Costa Azul.

Luciana Burgers

Top Burger, de Luciana Burgers Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Top Burguer

Peso da carne: 130g | Ingredientes: pão parmesão, blend bovino, queijo coalho, banana da terra frita, molho mostarda e mel, alface, cebola roxa | Valor: R$ 27.

Onde encontrar: no WhatsApp (71) 9 8654-7060 ou no Instagram.

Endereço: Travessa Rodes, 12, Pirajá.

Raiz Burger

Raiz Lord, hambúrguer do Raiz Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Raiz Lord

Peso da carne: 180g. |Ingredientes: burger 180g, queijo prato, cebola caramelizada, bacon e aioli. | Valor: R$ 34,50 (WhatsApp) e R$ 43,90 (iFood).

Onde pedir: iFood e Whatsapp (71 9316-8182).

Endereço: Rua das Rosas, 148, Pituba.

Super Duper Salvador

Super duper hamburguer Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Costela Barbecue Bacon

Peso da carne: dois blends de 100g cada | Ingredientes: pão australiano, alface, maionese duper, dois burgers (blend de 100g cada), queijo muçarela, bacon, molho cheddar e molho barbecue. | Valor: R$ 42.

Onde encomendar: app próprio (Super Duper) e iFood

Endereço: Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 109, Costa Azul

Taurus Cozinha e Burger

Taurus, hambúrguer da Taurus Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Taurus

Peso da carne: 180g | Ingredientes: blend 180g, muçarela argentina, bacon, alface americana, tomates frescos, molho especial da casa e pão australiano. | Valor: R$ 45.

Onde pedir: iFood

Endereço: Alameda Benevento, 584, Pituba

Varanda Burguer

Católico, hambúrguer da Varanda Burguer Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Católico

Peso: 150g de blend | Ingredientes: pão brioche, carne de hambúrguer (150 g), rúcula, aioli da casa, cebola caramelizada, queijo reino e bacon crocante. | Valor: R$ 45,00.

Onde pedir: iFood ou aplicativo da hamburgueria www.varandaburger.com/delivery

Endereço: Ondina (em breve Costa Azul)

Zero 11 Hamburgueria

Moóca, hambúrguer da Zero 11 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nome: Moóca

Peso da carne: 160g | Ingredientes: pão brioche, blend 160g, gorgonzola, rúcula, bacon e ketchup de goiabada. | Valor: R$ 38,99.

Onde encontrar: no WhatsApp (71) 9 9602- 2800, iFood ou no site zero11hamburgueria.menudino.com