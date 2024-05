CORREIO EXPERIMENTA

Fórmula secreta? O que há por trás do melhor hambúrguer delivery de Salvador

Conheça os ingredientes do vencedor do CORREIO Experimenta e a história da hamburgueria

Carolina Cerqueira

Publicado em 25 de maio de 2024 às 05:00

O melhor hambúrguer delivery de Salvador de 2024 da Red Burger: pão, carne, queijo, molho e crocância. Crédito: Marina Silva

O melhor hambúrguer delivery de Salvador de 2024 segue uma fórmula. Nem secreta e nem mirabolante, ela é compartilhada pelo criador do sabor, Peu Magalhães, 32, sócio fundador da Red Burger: pão, carne, queijo, molho e crocância. Para ele, esses são os elementos que um bom hambúrguer tem que ter. Sem invencionices, preza por fazer um simples bem-feito.

Mas é claro que não faltam os toques especiais. O hambúrguer ganhador começa com os clássicos pão de batata e burger black angus de 180g, mas, depois, a criatividade aflora. O queijo é uma fonduta de queijo reino, o molho é uma combinação de maionese de pimenta biquinho e geleia de bacon, e a crocância vem do alho-poró crispy.

“A fonduta é uma mistura de queijos com a predominância do tipo reino, que vem para dar textura e termos algo mais salgado para equilibrar com a geleia de bacon, que é adocicada. Essa geleia foi escolhida para trazer o bacon, que é algo clássico de hambúrguer, de um jeito diferente”, conta Peu.

“O alho-poró crispy também tem essa proposta diferente, porque o mais tradicional para a crocância é ter a cebola crispy. E a pimenta biquinho completa o sabor, sem ardor e trazendo frescor”, acrescenta.

Os mais vendidos

Os dois ingredientes culinários considerados mais “chiques”, ganham no hambúrguer a informalidade que a marca Red propõe. E o público aprova. O hambúrguer, que ganhou o nome de Redelicious, é o segundo mais vendido, perdendo somente para o Red Burger.

Juntos, os dois compõem 50% das vendas, que alcançam uma média de 20 mil hambúrgueres por mês nas cinco unidades da marca soteropolitana: Pituba, Barra, Jaguaribe, Rio Vermelho e Apipema.

Foi pelo equilíbrio do agridoce que o sócio fundador escolheu o Redelicious para concorrer na disputa do Correio Experimenta. “O Red Burger é muito marcado pelo aioli. Nele, o molho rouba o sabor e encanta quem gosta de alho. Mas o Redelicious, além de ter mais complexidade, é unanimidade, agrada os diversos paladares”, justifica.

O conceito da Red Burger

A escolha do nome não poderia ser mais natural. “Eu provei e falei: ‘Porra, tá delicioso!’. Aí minha namorada falou: ‘Já temos o nome’”, lembra Peu. A escolha pelo inglês vem desde o nome e o conceito da marca, muito inspirada na gastronomia dos Estados Unidos e na arquitetura da Inglaterra.

O vermelho é por conta da cor da carne e da fome. As lojas físicas seguem à risca a expressão: “se quer chamar a atenção, pinte a cara de vermelho”. A mistura dos dois países vem das experiências de Peu em um intercâmbio em Londres e em um período como garçom da rede Outback.

“A ideia da arquitetura é valorizar o aspecto antigo e as referências das ruas, mas de uma forma aconchegante. A ideia de toda a marca é oferecer o simples com qualidade, tanto na comida quanto no atendimento”, diz Peu.

Alguns itens do cardápio, inclusive, brincam com a marca de fast food McDonald’s. O Red Quarterback tem pão, carne, queijo cheddar, cebola, picles, ketchup e mostarda, lembrando o clássico cheeseburger.

Menos é mais. Esse é o lema. Mas ele não se aplica às ideias. Elas correm soltas na mente agitada de Peu, que se define como um “empreendedor, amante da baixa gastronomia, anticonformista e TDAH”.

Peu Magalhães, 32, sócio e fundador da Red Burger Crédito: Marina Silva

A maluquice que dá certo

Formado em Direito e com experiência em auditoria em uma multinacional, ele se jogou no mundo do empreendedorismo e do marketing apostando no feeling.

A Red foi criada em 2016, na Pituba, e foi a terceira hamburgueria da cidade. No ano seguinte, aconteceu o boom desse ramo de comida e Salvador passou a ter opções em todos os cantos e para todos os gostos. Assim, chegaram mais quatro unidades da Red e diversos projetos.

No Red Embrasa, a combinação de burger na parrilla e samba convida os “redlovers” (como a marca chama os clientes fiéis), para “celebrar o hambúrguer e a Red”.

No Carnaval, a unidade da Red na Barra virou um camarote desde 2023. “Essas ideias são para nos conectar com o público, esse é o nosso marketing”, diz Peu.

Foi em uma das edições do Red Embrasa que o empresário deixou marcada na pele a paixão pelo que faz. No braço esquerdo, está tatuado o mascote da marca: um touro de óculos escuros. Mais 11 redlovers fizeram a mesma tatuagem e ganharam 50% de desconto nas lojas pelo resto da vida.

A máquina de ideias não para. Como novidade de 2024, a Red se tornou a hamburgueria oficial da Arena Fonte Nova, vendendo hambúrgueres em todos os jogos e shows por lá. Uma equipe especial de cerca de 20 colaboradores vende, em média, 1.500 burgers a cada evento.

Peu é dono das maluquices que dão certo. Diz que, às vezes, é tido como chato, mas que é a sua chatice que o faz sair da caixinha. Sua próxima meta já está definida: quer fazer o maior hambúrguer do mundo.

Ele já entrou em contato com o a equipe do Guiness Book e já está providenciando a logística em Salvador para a produção que quer bater o recorde de mais de uma tonelada, alcançado nos Estados Unidos. Será que vem aí?