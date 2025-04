FUTEBOL

Nem Messi, nem Maradona: Papa Francisco surpreendeu ao escolher melhor do mundo; relembre

Argentino elogiou compatriotas, mas optou por um brasileiro

"Maradona como jogador foi um grande, um grande. Mas como homem, faliu. Coitado, escorregou com o cortejo de quem o louvava e não o ajudava. Ele veio me encontrar aqui no primeiro ano do meu pontificado e, depois, teve aquele fim. É curioso que muitos esportistas terminem mal. Também no boxe... Muitos acabam mal", disse o papa Francisco, antes de tecer elogios a Messi e explicar a escolha por Pelé.>