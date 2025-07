BRASILEIRÃO

Vitória joga bem, mas esbarra na trave três vezes e fica no empate com o Mirassol

Times protagonizaram jogo elétrico pela 17ª rodada do Brasileirão

Wendel de Novais

Publicado em 26 de julho de 2025 às 20:29

Vitória e Mirassol empataram em 1 a 1 neste sábado (26) Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória ficou no empate por 1 a 1 com o Mirassol pela 17ª rodada do Brasileirão neste sábado (26), no interior de São Paulo. Mesmo fora de casa, o Leão foi capaz de encaixar sua estratégia e incomodar o time paulista. Apesar de ter sofrido um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, o Rubro-Negro foi efetivo em se defender e encaixar contra-ataques. >

Com boas subidas ao ataque, o Vitória criou boas oportunidades, mas esbarrou na trave em três chances claras de gol e, quando acertou a meta, viu o goleiro Walter salvar o time adversário em outros lances. No fim da partida, inclusive, quando o Mirassol não tinha mais perna para atacar, foi a vez do Vitória dominar o jogo, mas o time baiano não conseguiu chegar ao segundo gol.>

Com o resultado, o Leão chegou aos 17 pontos e abriu três pontos para o Z-4. Já o Mirassol, com 25 pontos, permanece na sétima colocação. Como as duas equipes já foram eliminadas da Copa do Brasil, só voltam a campo no próximo final de semana, na 18ª rodada do Brasileirão. O Mirassol segue jogando em casa e encara o Vasco no sábado (2), às 18h30. Já no domingo (3), o Vitória volta ao Barradão e tem duelo duríssimo contra o Palmeiras. >

O jogo>

Apesar de jogar fora contra um dos melhores mandantes do campeonato, o Vitória começou a partida com o pé no acelerador, precisando de só dez segundos para ver a bola tocar a trave do gol do Mirassol. Em jogada ensaiada, já na saída de jogo, a bola foi rolada para Lucas Arcanjo adiantado. O goleiro lançou a bola para o ataque e a redonda acabou ficando viva na área para a briga de Kayzer. Assustando com a presença do atacante rubro-negro, Gabriel Knesowitsch cabeceou para trás, encobriu Walter e acertou o próprio poste, mas a bola foi para escanteio.>

O susto, no entanto, passou rápido. O Mirassol foi para cima e, na primeira vez que chegou ao ataque, aos 5 minutos, o meia Yago Felipe dominou bem na entrada da área do Vitória, conduziu e deu um belo passe nas costas da zaga para deixar Edson Carioca na cara do gol dentro da área. De frente para Arcanjo, o atacante não deu bobeira e bateu forte de canhota. Muito rápida, a bola passou debaixo das pernas do goleiro do Leão para balançar as redes e abrir o placar para os mandantes. O gol foi um baque para o time baiano após um bom começo e fez o jogo ficar muito brigado.>

Dentro do cenário, o Mirassol tentou impor uma pressão, mas aí foi a vez do Vitória machucar os mandantes, aos 12 minutos. Em boa jogada pelo lado direito, Raul Cáceres fez um belo cruzamento e encontrou Osvaldo, sozinho, no segundo pau. O atacante teve tempo para dominar e bater forte, mas parou em ótima defesa de Walter. A bola rebatida, no entanto, foi para entrada da área do time paulista onde Baralhas soltou uma pancada para vencer Walter que, até tocou na bola, mas viu ela entrar no seu ângulo direito. Tudo igual em Mirassol.>

O jogo seguiu frenético depois do empate e, aos 14 minutos, foi a vez do time da casa assustar em cobrança de escanteio. Depois da bola ser alçada na área, Gabriel Knesowitsch subiu bem no primeiro pau, cabeceou e viu Lucas Arcanjo operar um verdadeiro milagre para evitar o segundo gol do Mirassol. Três minutos depois, o Leão da Barra deu o troco. Depois de roubada, Kayzer puxou contra-ataque, entrou na real e acertou a trave esquerda de Walter. Na volta, Osvaldo perdeu um gol inacreditável, mas que não valeria porque o bandeira assinalou impedimento do atacante rubro-negro.>

A partir daí, os papéis das duas equipes ficaram evidentes no jogo. Enquanto o Mirassol usava o mando de campo para pressionar, o Vitória apostava em subidas rápidas de contra-ataque. Tudo feito com muita velocidade e briga dos dois lados. Raul Cáceres, pelo lado do time baiano, foi destaque com ótimas ações ofensivas quando avançava no campo. No último terço, entretanto, o Leão sofria para aproveitar as oportunidades criadas e colher os frutos de uma estratégia bem executada no primeiro tempo, apesar do gol sofrido no início do jogo. Dessa forma, o 1 a 1 seguiu até o intervalo.>

Se o primeiro tempo começou cheio de chances claras, a segunda etapa foi por um caminho bem diferente. O tempo final começou muito truncado e com as equipes brigando por espaço, mas sem produzir oportunidades reais de gol. Aos 7 minutos, no entanto, veio a primeira chance do Vitória. Em mais um bom contra-ataque, Ronald puxou bem o time para a frente e serviu Osvaldo, que carregou até a entrada da área adversária e ajeitou o corpo para bater colocado uma bola que foi parar no travessão. Walter, que ficou parado, só pôde torcer e deu sorte.>

Na sequência, no escanteio aos 8 minutos, foi a vez de Walter deixar a sorte de lado e trabalhar. Em confusão, a bola sobrou para Lucas Braga de frente para o goleiro do Mirassol. Sem pensar muito, o atacante do Leão bateu para o gol, mas chutou em cima da Walter que aproveitou e evitou que o time baiano passasse à frente. Só aos 18 minutos do segundo tempo que o time paulista conseguiu ameaçar a meta rubro-negra. A jogada surgiu com Reinaldo pela esquerda. O lateral cruzou no segundo pau e Lucas Ramon pega um sem-pulo. O goleiro Lucas Arcanjo espalmou bem e evitou o gol do Mirassol.>

Depois dos 20 minutos, o jogo ficou ainda mais brigado e sem criatividade, com as duas equipes errando passes bobos em jogadas para chegar ao segundo gol. Terminou 1 a 1. >

FICHA TÉCNICA>

Mirassol 1 x 1 Vitória - 17ª rodada Campeonato Brasileiro>

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Chico Kim), Yago Felipe (José Aldo) e Gabriel (Carlos Eduardo); Negueba (Alesson), Chico da Costa (Cristian) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira (Pepê) e Ronald (Rubém Rodrigues); Lucas Braga (Claudinho) , Renato Kayzer (Renzo López) e Osvaldo (Felipe Cardoso). Técnico: Fábio Carille.>

Local: Estádio Maião, Mirassol - SP>

Público pagante: >

Renda:>

Gols: Edson Carioca aos 5 minutos do primeiro tempo para o Mirassol; Baralhas aos 12 minutos da primeira etapa para o Vitória;>

Cartões Amarelos: Claudinho pelo Vitória; Reinaldo e Carlos Eduardo pelo Mirassol;>

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), Bruno Raphael Pires (GO), Luiz Claudio Regazone (RJ) e Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)>