Carille banca Lucas Braga no Vitória após críticas: 'Vestiu a camisa do Santos por mais de 200 jogos'

Técnico deu coletiva após empate com o Mirassol

Wendel de Novais

Publicado em 26 de julho de 2025 às 22:07

Fábio Carille Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo sendo alvo de críticas da torcida do Vitória, o atacante Lucas Braga segue com moral para o técnico Fábio Carille. Após o empate contra o Mirassol fora de casa pela 17ª rodada do Brasileirão, o treinador afirmou que acredita na capacidade do jogador e citou o fato dele ter jogado no Santos como sinal de que ele vai dar certo no Rubro-Negro. >

“Lucas Braga, como outros jogadores, acredito muito, tá? Um cara que vestiu a camisa do Santos por mais de 200 jogos tem que dar alguma coisa e vai dar, tá? O grupo vem enchendo e ganhando jogadores para essa função e vai criando uma competição boa. Tudo isso melhora o grupo em termos de trabalho e a gente ficar melhor para os jogos”, projetou ele, ao comentar a situação do elenco em relação às pontas do ataque.>

Além de dar moral ao atacante, o técnico avaliou de maneira positiva o comportamento do time em campo contra um dos melhores mandantes do campeonato. No jogo, apesar do Vitória sair perdendo logo aos cinco minutos do primeiro tempo, foi capaz de se recuperar na partida e empatar em seguida. Para conseguir os três pontos, no entanto, Carile acredita que faltaram pequenos detalhes.>

“Na hora que a gente teve paciência para rodar a bola, a gente ficou bastante com a posse. Estão faltando uns detalhezinhos para que a gente seja mais agressivo, fazendo o goleiro adversário trabalhar mais, mas a gente vem um período de cinco jogos praticamente sem nenhum treino. Pelo menos agora vai abrir a semana para que a gente foque na intensidade nos trabalhos”, avaliou.>

Carille também respondeu sobre a falta de finalizações no jogo. “Isso vai melhorar só com o trabalho, isso que me deixa satisfeito, né? Sem muito trabalho, a gente já fez muitas coisas assim, que eu quero, que eu gosto, de aproximar. E agora essa parte final vai ser com trabalho, com infiltração, de acreditar mais. Mas estamos no caminho certo aí, com o trabalho a gente vai melhorar e vai finalizar mais”, completou. >