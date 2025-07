FUTEBOL

‘Evolução é nítida’: capitão do Vitória avalia transição entre Carpini e Carille

Lucas Halter vê time se defendendo e atacando melhor

Wendel de Novais

Publicado em 26 de julho de 2025 às 21:16

Lucas Halter é capitão do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O empate do Vitória com o Mirassol em 1 a 1 pela 17ª rodada do Brasileirão neste sábado (26) marcou a quinta partida de Fábio Carille à frente do Rubro-Negro. Questionado sobre o desempenho do time entre a saída de Thiago Carpini e a chegada do atual treinador, o zagueiro e capitão Lucas Halter afirmou após o jogo que a mudança do time é evidente. >

“Eu acho que a evolução é nítida nos jogos. A gente, defensivamente, tem sofrido menos e, ofensivamente, a gente tem criado mais. É isso, o foco é sempre na evolução”, afirmou Halter na saída de campo para a reportagem do Premiere. Em cinco jogos, Carille acumula até aqui uma vitória, uma derrota e três empates no comando do Leão da Barra.>

Além de falar sobre a evolução da equipe, celebrou a capacidade do time, que saiu atrás no placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, de reagir. Para Halter, considerando a boa fase do Mirassol, que não perde no campeonato desde o mês de maio, o clube teve um resultado positivo no interior de São Paulo, onde o adversário é muito forte. >

“Tomamos um gol cedo, mas pudemos reagir rápido. Isso fez com que a gente voltasse bem para a partida, mas eu acho que é um ponto conquistado. Temos muito a evoluir. A gente veio com o pensamento de vitória, mas a equipe lutou. A gente vai continuar trabalhando para seguir em busca das vitórias e o foco é sempre na evolução”, completou ele. >

Com o resultado, o Leão chegou aos 17 pontos e abriu três pontos para o Z-4. Como o Vitória já foi eliminado da Copa do Brasil, só volta a campo no próximo domingo (3), contra o Palmeiras no Barradão e com o apoio de sua torcida.>