SITUAÇÃO DELICADA

Atleta formado no Vitória comenta problema com salários atrasados no Atlético-MG

Hulk reconhece atrasos salariais, mas diz confiar na gestão da SAF para resolver o problema

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de julho de 2025 às 19:00

Hulk Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

O Atlético-MG enfrenta um momento delicado nas finanças, com atrasos no pagamento de salários e direitos de imagem dos jogadores. A situação foi reconhecida pelo atacante Hulk, que foi revelado pelo Vitória e, apesar das dificuldades, demonstrou confiança na diretoria da SAF do clube para resolver os problemas. >

O camisa 7 revelou que houve uma reunião entre a diretoria e o elenco nesta semana, na qual o cenário financeiro foi apresentado aos atletas. “É uma situação meio delicada. Cheguei aqui em 2021, desde então nunca vivemos esse momento. Ontem (terça) tivemos uma reunião com o CEO. Nos passaram algumas situações, temos esperança que as coisas voltem a melhorar”, afirmou Hulk.>

“A gente acredita nos investidores, são pessoas responsáveis, grandes empresários, eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação", completou o atacante.>

Atrasos geram incertezas no elenco

Hulk contou que o assunto tem sido recorrente nos bastidores da Cidade do Galo, com atletas demonstrando preocupação e buscando respostas sobre os pagamentos em atraso. >

“A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, porque a gente chega aqui no dia de trabalho, chega um atleta ou outro e pergunta se tem alguma solução, se sabe quando vão pagar? Às vezes, ficamos um pouco perdidos, sem informações. O mais importante é saber que estão tomando as providências”, explicou.>