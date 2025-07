ATRITO

John Textor explica demissão de ex-técnico do Bahia: 'Palmeiras não é PSG'

Dono da SAF do Botafogo diz que treinador abandonou filosofia ofensiva do time e nega interferência na escalação contra Palmeiras

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:25

Renato Paiva comandando o Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A demissão de Renato Paiva, que treinou o Bahia em 2023, do comando técnico do Botafogo, ocorrida após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, foi motivada por uma “quebra de princípios”. A explicação foi dada pelo proprietário da SAF do clube, John Textor, durante participação no programa britânico TalkSport. >

Apesar da vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na fase de grupos, o Alvinegro não resistiu ao Palmeiras na fase seguinte. A postura do time na partida foi o principal ponto de crítica de Textor, que destacou a incoerência entre o estilo de jogo esperado e o comportamento da equipe em campo.>

“Por que demiti Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores, e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras, somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele”, afirmou o empresário.>

Decepção com a postura contra o Palmeiras

Segundo revelou o portal ge, Textor ficou particularmente frustrado com a forma como o Botafogo atuou diante do Palmeiras, abrindo mão de seu estilo ofensivo. No dia seguinte à derrota, após um almoço com os jogadores em que reforçou o conceito do “Botafogo Way”, um futebol propositivo e agressivo, Renato Paiva foi demitido. >

“Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois, perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira, e eu disse PSG. Eu disse que aqui (dia do jogo) não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é o PSG. "É hora de jogar futebol, vão lá e acabe com eles". O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo e, quando você quebra os seus princípios, você tem que sair”, completou.>

Críticas ao desvio de estilo e apoio da diretoria

Textor explicou que a decisão não foi apenas sua, mas respaldada pelo departamento de futebol do clube. Para ele, Paiva, embora considerado um técnico talentoso, deixou de ser fiel à sua própria filosofia de jogo. >

“Nós ganhamos títulos, não é? Não tomo as decisões sozinho. Se todo o departamento de futebol vem até mim e fala que precisamos fazer algo sobre o treinador, eu me mexo. Eu não gosto de demitir pessoas. Você viu que o estilo de jogo do time mudou durante 10 jogos. Paiva é um grande treinador, mas ele tem manter seu estilo de jogo no próximo trabalho. Ele não pode deixar os torcedores reclamando no Brasil (influenciarem), eles são brutais”, analisou.>

Paiva diz que houve interferência; Textor nega

Do lado de Renato Paiva, a versão é diferente. O treinador português alegou que a escolha de estratégias mais defensivas, como a escalação com três volantes contra o Palmeiras, foi influenciada por interferência de Textor. O americano, no entanto, negou qualquer envolvimento direto na escalação do time. >

“Sobre escolher o time, eu contrato treinadores pela visão de jogo deles. Eu quero que eles implementem essa visão. Quando eu pergunto qual é o plano de jogo, quero que eles se antecipem ao adversário, digam o que vamos fazer e como vamos responder ao rival. Eu leio e respondo "ótimo, bom jogo". Eu não opino”, declarou.>

“Depois do jogo, eu geralmente não ligo. Eu não grito. Talvez um dia depois eu o procuro e pergunto "o que você aprendeu?". No primeiro ano (de SAF), perdemos por 2 a 0 para o Santos ainda com Luís Castro e eu fiquei feliz porque foi a primeira vez que vi os jogadores seguirem seu plano”, completou.>

Novo comando e futuro do time