FOCO É OUTRO

Nas semifinais da Copa do Nordeste, Ceni não vê competição como prioridade: 'Menos importante'

Treinador tricolor não abre mão do torneio regional, mas afirma que o foco da equipe são as demais competições

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de julho de 2025 às 16:17

Rogério Ceni após classificação do Bahia na Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia retornou da pausa de intertemporada com o pé direito: venceu o Fortaleza por 2 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste. Apesar do bom desempenho e da vaga conquistada, o técnico Rogério Ceni afirmou que o torneio regional não será prioridade para o clube no segundo semestre. >

Vivendo uma temporada intensa, com compromissos na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, Ceni destacou que, embora a Copa do Nordeste tenha tradição, ela está abaixo das demais competições no planejamento do elenco.>

“Confesso que das quatro competições, a Copa do Nordeste é a menos importante. Mas é também muito importante pela tradição. Vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo. Vamos tentar sobreviver sem lesões. Como eu vou abrir mão de um jogo contra o Fortaleza? O torcedor me mata. Eu já trabalhei em clubes que focaram nas copas e sofreu nos pontos corridos. Isso acontece”, disse o treinador tricolor em entrevista coletiva.>

Mesmo reconhecendo que a Copa do Nordeste não está no topo das prioridades, Ceni reforçou que o time seguirá competitivo. A meta principal é equilibrar desempenho e preservação física para encarar a maratona de jogos que o Bahia terá pela frente. O próximo compromisso do Esquadrão será já neste sábado (12), contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão.>

“Coloquei a Copa do Nordeste como a menor competição entre as quatro, e a gente entrou com força máxima e deu o melhor. Eu não sei de um time que jogou quatro competições no segundo semestre e ganhou todas. Eu não preparo ninguém para perder. Enquanto tiver forças, vamos lutar para ganhar todos os jogos. Tomara que a gente consiga ir longe em todas as competições. Fazer o melhor para vencer os jogos. Esse é meu objetivo”, disse Ceni.>

“Pretendo fazer uma avaliação, ver como cada um chega amanhã. Hoje foi o primeiro jogo depois de tanto tempo. Eu só vou fazer uma definição do time na sexta-feira, talvez até no sábado. Vou começar a estudar o Atlético-MG agora, são muitos jogos, então vamos sempre dando atenção ao próximo adversário. Se for necessário fazer mudanças, faremos”, completou o técnico.>

Após 25 dias sem partidas oficiais, o Bahia enfrentará uma sequência desgastante. Incluindo o confronto com o Fortaleza, o time fará sete jogos em apenas 22 dias — uma média de um jogo a cada três dias. Antes da pausa, a equipe já havia disputado 44 partidas em 152 dias, o que equivale a um jogo a cada 3,4 dias.>