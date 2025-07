NOVO COMANDANTE

Vitória acerta a contratação do técnico Fábio Carille

Após a demissão de Thiago Carpini, Leão da Barra age rápido e fecha com treinador ex-Vasco, Santos e Corinthians

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 18:20

Fábio Carille é o novo técnico do Vitória Crédito: Divulgação/Instagram

Não demorou muito para o Vitória encontrar um sucessor para Thiago Carpini. Após a demissão do treinador na tarde desta quarta-feira (9), a diretoria rubro-negra agiu com rapidez e fechou a contratação de Fábio Carille para assumir o comando técnico da equipe. A informação foi confirmada pelo agente do treinador, Paulo Pitombeira, ao CORREIO. >

Após confirmação do acerto, o clube anunciou oficialmente a contratação de Carille, que terá contrato válida por um ano. >

COMUNICADO OFICIAL



O Vitória anuncia a contratação do Técnico Fábio Carille. O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano.#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/R42zt2yaNx — EC Vitória (@ECVitoria) July 9, 2025

A expectativa, conforme antecipado pelo próprio presidente Fábio Mota em coletiva, é que o novo comandante esteja à frente do time já no decisivo confronto contra o Internacional, neste sábado (12), no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. No entanto, é importante destacar que Carille praticamente não terá tempo para treinar a equipe antes da partida. Nesta quarta-feira (9), o treino da equipe foi comandado pelo assistente Marcelo Goiano e novo técnico só desembarca em Salvador nesta quinta-feira (10)>

Fábio Carille está sem clube desde abril, quando deixou o Vasco. Em sua passagem pelo time carioca, acumulou nove vitórias, seis empates e sete derrotas em 22 jogos, com um aproveitamento de 50%. Antes disso, esteve no Santos, onde teve um desempenho de 64%, com 31 vitórias, nove empates e 13 derrotas, e conquistou o título da Série B de 2024.>

Apesar dessas experiências, o principal trabalho da carreira de Carille foi no Corinthians. Entre 2016 e 2018, ele comandou o clube em 99 partidas, conquistando 54 vitórias, 26 empates e 19 derrotas (63% de aproveitamento). Nesse período, levantou os troféus do Campeonato Paulista em 2017 e 2018, além do título do Brasileirão em 2017. Ele retornou ao clube em 2019 e venceu mais um estadual.>

Além dos clubes brasileiros, Carille também teve passagens internacionais pelo Al-Wehda e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e pelo V-Varen Nagasaki, do Japão.>