Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas semifinais da Copa do Nordeste, a partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife, às 21h30

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:30

Sport aparece na frente do Bahia em nova pesquisa de torcida Crédito: Divulgação/Sport

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (9 de julho de 2025), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Sport x Ceará ao vivo

A partida entre Sport e Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Sport

O Sport chega pressionado após diversas mudanças durante a pausa para o Mundial de Clubes. A equipe ocupa a lanterna do Brasileirão, mas busca se reerguer com uma boa campanha na Copa do Nordeste. Agora comandado por Daniel Paulista, o Leão joga em casa por ter avançado como segundo colocado de seu grupo. A vaga para a semifinal será decidida em jogo único.

Ceará

O Ceará, que terminou a fase de grupos em terceiro lugar, tenta retomar o bom desempenho e conquistar uma vaga entre os quatro melhores do Nordestão. A equipe perdeu alguns nomes na janela, como Léo Rafael e Jorge Recalde, mas poderá contar com reforços vindos do departamento médico, como Matheus Bahia, Richardson e Aylon. O técnico Léo Condé aposta na força do elenco para surpreender fora de casa.

Prováveis escalações de Sport x Ceará

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere, Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência, Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

>

Ficha do Jogo

Jogo: Sport x Ceará

Campeonato: Copa do Nordeste 2025

Rodada: Quartas de final (jogo único)

Data: Quarta-feira, 9 de julho de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife - PE