TREINADOR DEMITIDO

Fábio Mota fala em 'vergonha' e admite erro de planejamento no Vitória: 'Assumo minha culpa'

Presidente do Leão disse que time tenta novas contratações e quer técnico novo já no sábado

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 15:51

Fabio Mota Crédito: Reprodução/TV Vitória

O presidente Fábio Mota disse que "o sentimento é de vergonha", um dia após o Vitória ser eliminado da Copa do Nordeste pelo Confiança, vice-lanterna da Série C, jogando no Barradão. O técnico Thiago Carpini foi demitido nesta quarta-feira (9), depois do resultado negativo.>

"Dizer que meu sentimento de vergonha. É o mesmo de qualquer torcedor do Vitória. A gente só tem que pedir desculpa, não só pela derrota, mas por todo o semestre. A gente faz muito esforço para pagar salário em dia, e é inadmissível acontecer o que aconteceu ontem. Só nos resta pedir desculpas e trabalhar", afirmou Mota, em coletiva hoje. >

Mota afirmou que o treinador demitido hoje foi importante para o clube e agradeceu pela contribuição, mas ressaltou que chegou ao fim do ciclo. Marcelo Goiano vai assumir interinamente o comando da equipe enquanto o novo nome não é confirmado. "Ano passado a gente estava muito mal no Brasileiro, e a chegada de Carpini nos ajudou, junto com outras chegadas. Mas a vida é feita de ciclos, e esse ciclo chegou ao fim. Carpini não é mais treinador do Vitória. Márcio Goiano assume o Vitória hoje, faz o treinamento também amanhã. Agradecer a toda comissão técnica, um ano e quatro meses que ajudaram muito o Vitória, mas a vida é assim. Bola para frente. Vamos pensar no Brasileiro, que é o campeonato mais importante", acrescentou. >

O Vitória já volta a campo nesta sábado (12), pelo Brasileirão, contra o Internacional, e Mota garantiu que o time já deve contar o novo treinador nessa data. Um estrangeiro está no radar? "É uma possibilidade. Tudo que vem de fora hoje está mais aberto, porque os custos são menores. Não estamos fechados para nenhum mercado. A gente sabe que tem um jogo pela frente, então precisamos de um treinador rápido. Minha vontade é ter um treinador sentado para treinar o Vitória no sábado", explicou. >

Derrotado pelo Bahia na final do Baianão, eliminado precocemente da Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste, o presidente do Leão, admitiu que planejamento para o ano foi errado. Com apenas o Brasileirão para focar, o foco do Leão da Barra é tentar retomar o caminho certo e evitar o rebaixamento. Atualmente, a equipe se encontra na 16ª colocação, com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeira equipe da zona. >

"Não tenho problema em admitir. Mas não tem crise. Assumo minha culpa. Erramos. Esse ano nós erramos em tudo. Agora temos que mudar a realidade do Vitória, e para isso temos que mudar os ciclos. Afastamos os jogadores que não estavam acrescentando, trocamos diretor de futebol, estamos trazendo novos jogadores, restou agora a troca do treinador, que era o último pilar do que foi planejado no começo do ano. Ninguém está parado aqui assistindo o que está acontecendo", pontuou. >

Novas contratações>

Após se desfazer de oito atletas, o Vitória já fez três contratações para a janela do segundo semestre, Thiago Couto, Rúben Rodrigues e Renzo López, além de ter renovado com o volante Ronald. Mas o clube não pretende parar por ai. Mota prometeu para as próximas horas o anúncio de um lateral e um meio campista estrangeiros. >

"Nosso planejamento sempre foi contratar de seis a sete jogadores. Agora com a troca de treinador a gente vai ter que ouvir quem chega, o novo treinador deve ter jogadores de sua confiança. A gente está no mercado, quer resolver isso rápido. A dificuldade não é só tirar o treinador, mas achar alguém do mesmo nível. Nosso mercado está muito difícil. O planejamento continua. Na nossa cabeça, a gente ainda quer trazer um lateral-esquerdo, um meia e dois beiradas, mas a gente tem que conversar com o novo treinador. Temos até 2 de setembro", disse Mota. >

O presidente falou da dificuldade de fechar com novos nomes. "Quem foi que já anunciou três contratações? Não tem jogador no mercado. Todo mundo corre para o mercado internacional por isso. Não é um problema do Vitória. Não está fácil. E o regulamento não ajuda, só pode contratar jogador que não fez sete jogos. E se não fez sete jogos na Série A, por que vai servir para o Vitória? Temos avançadas mais duas contratações que devemos anunciar nas próximas horas. Um lateral e um meio de campo, que também são de fora do país".>

Vitória x Confiança - Quartas de final Copa do Nordeste 1 de 5

SAF>

Mota ressaltou que acredita que o futuro do Vitória é virar uma SAF. "Futebol não é ciência exata. Futebol é como termina, não é como começa. Não é só com o Vitória. Quando você tem grana e orçamento, você erra pouco. Eu acho que o caminho do Vitória é a SAF. O Vitória quer ser SAF, a SAF é a solução para qualquer clube ser competitivo, mas para isso é preciso ter um investidor de verdade. Cadê o grande investidor? Você só consegue ser competitivo com orçamento", disse. >