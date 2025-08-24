ESQUADRÃO EMBALADO

Bahia recebe o Santos para defender invencibilidade em casa e continuar no topo da Série A

Confronto contra os paulistas ocorre neste domingo (24), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia e Santos se enfrentaram no primeiro turno da Série A na Vila Belmiro Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Quando o momento é bom, a expectativa da torcida cresce e a moral da equipe sobe na mesma proporção. Depois de eliminar o Ceará e alcançar a classificação para as finais da Copa do Nordeste, o Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), quando recebe o Santos na Arena Fonte Nova. O confronto será válido pela 21ª rodada e começa às 16h.

Bahia e Santos se enfrentam em situações opostas na tabela. Enquanto segue na busca por continuar entre os quatro primeiros do Brasileirão, o outro luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Em outros tempos, poderia ser o clube paulista no topo, mas a lógica se inverteu e hoje é o Esquadrão quem tem o favoritismo. Com 33 pontos somados em 18 partidas, o Bahia ocupa a quarta colocação da Série A. Já o Peixe está em 15º, com 21 pontos – dois a menos que o primeiro time dentro do Z-4.

O Tricolor também possui o objetivo de aumentar a sequência sem perder na competição. Atualmente, são oito jogos de invencibilidade. A boa fase dentro de casa vira outro motivo para o torcedor aumentar a expectativa e lotar a Fonte Nova, já que o Bahia é uma das três equipes que ainda não perdeu como mandante na Série A. Com 21 pontos somados dentro de casa, somente Flamengo e Cruzeiro pontuaram mais como mandantes.

Antes, decisão contra o Ceará. Depois, mais um jogo importante. Dessa vez, o adversário será o Fluminense, pela Copa do Brasil. Em meio a uma sequência de duelos decisivos, o lateral colombiano Santiago Arias apostou na força do elenco para o Bahia continuar vencendo.

“São jogos sempre complicados, mas nós temos jogadores qualificados. Em um momento fizemos bons jogos e não ganhamos, até empatamos. Em outros momentos, mesmo sem jogar tão bem, saímos vencedores. Espero seguir esse caminho. Vamos treinar forte e estarmos concentrados. Se alguém sentir cansaço, por alguma razão, estamos seguros que o reserva que entrar vai dar seu melhor”, disse.

Arias também comentou sobre o momento vivido pelo clube paulista dentro de fora de campo. O time da Vila Belmiro foi goleado pelo Vasco na rodada passada. O resultado de 6x0 para os cariocas desencadeou a demissão do técnico Cléber Xavier e uma invasão da torcida organizada santista no CT da equipe. Apesar da instabilidade, o defensor não enxerga isso como parâmetro para o duelo na Fonte Nova.

“Não importa muito o momento do outro time. Precisamos trabalhar, focar, e buscar o objetivo que é ganhar. Estamos em casa, com apoio da nossa torcida, o que é muito importante para nós. Nossa estratégia é focar para ganhar o jogo”, afirmou.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni ganhou mais um desfalque. O volante Caio Alexandre, substituído por lesão no meio de semana, está vetado pelo departamento médico. O camisa 19 lesionou a região anterior do músculo e se junta ao atacante Erick Pulga, ao volante Erick e ao zagueiro Kanu como ausências confirmadas. O mais provável é de que Acevedo seja o escolhido para ocupar a função.

A partida também pode ser especial para o volante Jean Lucas. Presente na pré-convocação da Seleção Brasileira, o camisa seis vai atuar diante do italiano Carlo Ancelotti, que estará presente na Fonte Nova para acompanhar o confronto. A presença do treinador em Salvador foi celebrada por Rogério Ceni, que aproveitou para tietar seu jogador.