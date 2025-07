ENCONTRO ADIADO

Carille perde voo e interino comanda treino do Vitória

Márcio Goiano, assistente fixo da comissão técnica do Leão, treinou a equipe pelo segundo dia seguido; Carille vai se encontrar com o grupo em Porto Alegre

Anunciado como novo técnico do Vitória na última quarta-feira (9), Fábio Carille ainda não teve contato com o elenco rubro-negro. A ideia era que o treinador desembarcasse em Salvador nesta quinta-feira (10), treinasse a equipe pela primeira vez e fosse oficialmente apresentado. Entretanto, o profissional de 51 teve um imprevisto e não conseguiu pegar o voo para a capital baiana. >

A ideia é que Carille vá direto para Porto Alegre, onde se juntará à delegação rubro-negra, que viaja nesta quinta para lá. Na capital gaúcha, o novo comandante terá uma única sessão de treino antes do duelo contra o Internacional neste sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira (11), a equipe treina no CT do Grêmio e finaliza a preparação para a partida. >