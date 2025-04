MUDOU DE IDEIA?

VAR insiste, árbitro muda de opinião e marca pênalti polêmico do Bahia; veja a conversa

A penalidade nos acréscimos do segundo tempo abriu o placar e garantiu o primeiro triunfo tricolor no Brasileirão

Todo espectador do triunfo do Bahia sobre o Ceará na última segunda-feira (21) ficou curioso para ouvir a conversa do VAR que determinou a penalidade convertida por Everton Ribeiro aos 58 minutos do segundo tempo, abrindo o placar e quebrando o tabu tricolor de não vencer no Brasileirão. O áudio do VAR foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com os detalhes da decisão tomada.>