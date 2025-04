FOI OU NÃO FOI?

Comitê de Arbitragem da CBF confirma pênalti em jogo do Bahia x Ceará

Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) validou lance polêmico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, nesta terça-feira (22), o laudo realizado pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) após o polêmico lance que gerou o pênalti do Bahia em cima do Ceará, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor venceu por 1x0, na Arena Fonte Nova. >

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar", diz o documento.>