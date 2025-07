TORCIDA INSATISFEITA

Vitória perde mais 11 mil sócios em menos de quatro meses

Clube vive debandada no programa Sou Mais Vitória em meio a má fase dentro da temporada e fracassos no 1º semestre de 2025

Fracassos esportivos podem explicar a queda de associados

O principal fator da queda abrupta de associados parece ser o desempenho esportivo decepcionante do time no primeiro semestre de 2025. O ano começou promissor: o Leão da Barra emendou uma sequência de 22 jogos invictos — a segunda maior da história do clube. No entanto, tudo começou a desmoronar no dia 12 de março, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para o Náutico, da Série C, jogando no Barradão. >