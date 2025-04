BRASILEIRÃO

Com gol de Kayky nos acréscimos, Bahia vence Palmeiras fora de casa

Tricolor fez bom primeiro tempo e se defendeu bem na segunda etapa para sair com o 1 a 0

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 20:31

Bahia encarou Palmeiras no Allianz Parque Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O Bahia foi à São Paulo e bateu o Palmeiras pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, com gol de Kayky nos acréscimos. A partida teve uma primeira etapa bem disputada, com as duas equipes tentando se impor e criando boas chances, mas pecando na definição das jogadas. No segundo tempo, com a entrada de jogadores com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, o time paulista teve um volume ofensivo mais alto, mas esbarrou na marcação consistente do Esquadrão no jogo. No fim, o tricolor baiano foi premiado com o gol aos 48 minutos da etapa final.>

O gol do Bahia saiu de uma tabela de Kayky e Cauly, ambos vindos do banco, no lado esquerdo do ataque. Com o resultado, os visitantes chegaram a nove pontos e ocupam agora a sétima colocação. Já o Palmeiras, perdeu a liderança, sendo ultrapassado pelo Flamengo. Mesmo com as equipes jogando dias antes na Libertadores, a partida foi marcada por uma disputa em alto nível e uma boa apresentação das duas equipes.>

De São Paulo, o Bahia viaja para Belém, onde encara o Paysandu pela 3ª fase da Copa do Brasil na quarta-feira (30), às 21h30. Já o Palmeiras, viaja para Fortaleza, onde vai encarar o Ceará pela mesma fase da competição às 19h30.>

O jogo>

O Bahia viajou com a missão de vencer o time que, até o início da rodada, era o líder do campeonato. E não mediu esforços para isso: Rogério Ceni pôs em campo força máxima, com o melhor que tem à disposição. O Palmeiras, por sua vez, veio quase completo, mas sem a presença de Estêvão, craque do time. O Esquadrão começou com marcação alta, tentando se impor, mas o alviverde paulista equilibrou jogo e estabeleceu um início com chances para ambos os lados.>

O jogo seguiu brigado, com muita disputa no meio de campo, mas com o Palmeiras mais presente no campo de ataque. O Bahia tinha dificuldade na saída de bola, mas conseguia saídas perigosas com Pulga pela esquerda, principalmente. E foi com o camisa 16 a primeira chance clara do tricolor aos 21 minutos. Após saída de bola no tiro de meta, Willian José desviou bem de cabeça para Pulga que saiu na cara de Weverton, mas bateu em cima do goleiro.>

Aos 28 minutos, o Palmeiras deu o troco. Em bola invertida, Facundo Torres fez bela jogada, passou para Maurício que escorou de cabeça para Flaco Lopez. O atacante do alviverde bateu de primeira e a bola passou no lado esquerdo da trave de Marcos Felipe, tirando tinta da trave. Após os 30 minutos, o Bahia passou a dominar a posse de bola e controlar as ações. No entanto, o Esquadrão falhou no último passe para a criação de oportunidades mais claras no jogo. >

Com o Bahia melhor no fim do primeiro tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de Estevão e Vitor Roque já na volta do intervalo. A posse se manteve com o Esquadrão, mas o alviverde apostava nas saídas rápidas com Estevão pelo lado direito. O craque do clube paulista, no entanto, teve dificuldades nos primeiros minutos, sendo desarmado por Luciano Juba nas jogadas mais agudas. >

Aos 10 minutos, o Bahia chegou com mais uma chance clara. Após jogada bem trabalhada no meio do campo, Everton Ribeiro deu um passe de calcanhar para William José na frente da grande área. O camisa 12 encheu o pé, a bola desviou e bateu no travessão de Weverton antes de ir para fora. Já aos 16 minutos, foi a vez do plano do Palmeiras funcionar. Lançado na direita, Estevão cortou para perna boa e bateu para ótima defesa de Marcos Felipe. Na volta, Flaco Lopez bateu para fora.>

Foi para fora também, dois minutos depois, a excelente chance do Palmeiras com Flaco de cabeça após ótima jogada de Paulinho, que veio do banco. Com as chances, o time alviverde cresceu na partida e estabeleceu uma pressão. Aos 24 minutos, Estevão voltou a desequilibrar, deu uma caneta em Juba e cruzou para Vitor Roque bater de primeira no canto, mas Erick apareceu para tirar o gol de cabeça em cima da linha.>

O Bahia tentou responder a pressão com posse, mas voltou a pecar no terço final do campo, sem conseguir ameaçar o Palmeiras. O clube paulista seguiu pressionado, principalmente, com jogadas de habilidade de Estevão e Paulinho. No entanto, a defesa do Bahia foi eficiente para manter o placar zerado.>

Quando tudo parecia levar para o 0 a 0, Kayky recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque, tocou para Cauly que deu bela assistência com o lado de fora do pé para o número 37 bater por cima de Weverton e decretar o triunfo do Esquadrão aos 48 minutos da segunda etapa.>

FICHA TÉCNICA>

Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gomez, Benedetti; Felipe Anderson (Estevão), Richard Rios (Emiliano Martinez), Aníbal Moreno (Lucas Evangelista) e Piquerez; Maurício (Paulinho), Facundo Torres (Vitor Roque) e Flaco López.>

Técnico: Abel Ferreira >

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Erick), Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Willian José (Lucho) e Erick Pulga (Cauly).>

Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Allianz Parque >

Gol: Kayky, aos 48 minutos do segundo tempo.>

Cartões amarelos: Flaco Lopez (Palmeiras), Lucho (Bahia) e Kayky (Bahia).>

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Tiago Gomes da Silva (Trio de Goiás).>