COPA AMÉRICA

Bolívia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América, a partida será disputada nesta quarta-feira (16), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, às 18h

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 18:00

Seleção Brasileira feminina Crédito: Lívias Villas Boas/CBF

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 18h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda (Chillogallo), em Quito, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América Feminina 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo

A partida entre Bolívia e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Brasil (TV aberta) e SporTV (canal fechado). >

Bolívia

As bolivianas estrearam com goleada sofrida diante do Paraguai (4 a 0) e ocupam a lanterna do Grupo B, sem pontos conquistados. A equipe busca recuperação, mas enfrenta um adversário que historicamente tem amplo domínio no confronto. >

Brasil

A Seleção Brasileira vem de vitória sobre a Venezuela na estreia, em partida onde demonstrou crescimento ao longo do jogo. Com três pontos, ocupa a vice-liderança do grupo, atrás do Paraguai pelo saldo de gols. O técnico Arthur Elias não possui desfalques confirmados, mas pode promover mudanças pontuais na equipe titular. >

Prováveis escalações de Bolívia x Brasil

Bolívia: Jodi Medina; Juliana Serrudo, Lucerito Bravo, Erika Salvatierra, Aide Mendiola, Yaneth Viveros, Samantha Alurralde, Angelina Rivero, Ana Paula Rojas, Abigail Quiro e Emilie Doerksen.>

Brasil: Lorena; Antônia, Fê Palermo, Isa Haas, Yasmin; Duda Sampaio, Angelina, Marta; Gabi Portilho, Gio e Amanda Gutierres.>

Ficha do Jogo

Jogo: Bolívia x Brasil >

Campeonato: Copa América Feminina 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo B>

Data: Quarta-feira, 16 de julho de 2025>

Horário: 18h (horário de Brasília)>