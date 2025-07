SUL-AMERICANA

Independiente del Valle x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana, a partida será disputada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 17:30

Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco

Independiente del Valle e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela ida dos playoffs das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Independiente del Valle x Vasco ao vivo

A partida entre Independiente del Valle e Vasco terá transmissão ao vivo por SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming). >

Independiente del Valle

O time equatoriano segue se consolidando como uma das forças emergentes do futebol sul-americano. Conhecido por revelar jovens talentos, o Del Valle aposta no fator altitude de Quito para sair na frente contra o Cruz-Maltino no jogo de ida. >

Vasco

O Vasco vive momento de oscilação. Após mais de 20 dias de treinamentos durante a pausa do calendário, o time de Fernando Diniz perdeu por 2 a 0 para o Botafogo no retorno ao Brasileirão. Para o duelo em Quito, o técnico não poderá contar com Philippe Coutinho, que sentiu a panturrilha e ficou no Rio. O camisa 10 sequer viajou para o Equador. >

Prováveis escalações de Independiente del Valle x Vasco

Independiente del Valle: Guido Villar; Mathias Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Layan Loor; Jordy Alcívar, Juan Cazares e Darwin Guagua; Renato Ibarra, Aarón Rodríguez e Claudio Spinelli. Técnico: Javier Rabanal. >

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (ou Garré), Rayan, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz>

Ficha do Jogo

Jogo: Independiente del Valle x Vasco >

Campeonato: CONMEBOL Sul-Americana 2025>

Rodada: Playoffs de oitavas de final (ida)>

Data: Terça-feira, 15 de julho de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito - Equador>