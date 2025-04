ELEIÇÃO DO CAMPEÃO

Enquete BBB 25: Brother perde vantagem contra favorita para vencer reality

Guilherme, João Pedro e Renata disputam pelo prêmio milionário do BBB 25

De acordo com votação da enquete do CORREIO, o pernambucano Guilherme lidera a disputa, mas perdeu vantagem em relação a última parcial, divulgada nesta segunda-feira (21). No momento, ele soma 63.96%, tendo perdido aproximadamente 2%, em relação aos 65,56% do dia anterior.>

Apontada como favorita, Renata aparece em segundo lugar com 30.68%, um crescimento de quase 4% dos votos em relação à parcial anterior onde aparecia com 26,94%. Já João Pedro não parece ter muita chance de se tornar um milionário nesta terça (22), acumulando apenas 5.36% dos votos na enquete, até o momento. >

Com a proximidade do horário da final, as torcidas estão mobilizadas nas redes sociais e a expectativa do público é alta para esta noite decisiva. A votação oficial, como sempre, acontece exclusivamente no site do Gshow, e será encerrada durante o programa ao vivo.>