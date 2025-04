PRÊMIO MILIONÁRIO

Que horas é a final do BBB 25? Consagração acontece ao vivo na TV Globo

Guilherme, João Pedro ou Renata levará para a casa o grande prêmio nesta terça (22)

Elis Freire

Publicado em 22 de abril de 2025 às 14:00

Guilherme, João Pedro e Renata são os três finalistas do BBB 25 Crédito: Reprodução / TV Globo

É hoje! Depois de mais de 3 meses de confinamento, o grande vencedor do BBB 25 será consagrado e levará para casa um prêmio de R$ 2.720.000 para casa nesta terça (22). A expectativa dos telespectadores está lá em cima para um momento que terá atrações especiais, além da presença de diversos ex-BBB's na casa mais vigiada do Brasil e de familiares dos participantes acompanhando direto do estúdio da Globo.

Mas, que horas será a final do programa? A Final BBB 25 está prevista para começar logo após a exibição da novela "Vale tudo", às 22h25 - horário de Brasília - na TV Globo. Depois do fim do momento mais especial da edição em TV aberta, os assinantes do plano Premium do Globoplay poderão assistir à "A Invasão", exibida também pelo canal Multishow.

Na atração, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara trará uma entrevista exclusiva com o campeão do BBB 25 e com outros dois finalistas da edição. O segundo colocado do BBB 25 receberá R$ 150 mil e o terceiro R$ 50 mil.