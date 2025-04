REALITY

Final do BBB 25 terá shows, reencontros e prêmio recorde; saiba tudo o que vai rolar

Ex-BBBs se apresentam na noite decisiva da 25ª edição, que contará com pódio especial, homenagens e o maior prêmio já pago pelo reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2025 às 17:30

BBB 25 Crédito: Divulgação

A grande final do Big Brother Brasil 25 está marcada para a próxima terça-feira (22) e promete ser uma das mais marcantes de toda a trajetória do reality. A Globo anunciou uma programação repleta de atrações especiais para a noite, incluindo apresentações musicais de ex-participantes e a consagração do vencedor do maior prêmio já oferecido no programa: R$ 2,72 milhões de reais.>

Um dos momentos mais esperados será o retorno de Juliette Freire ao palco que a revelou nacionalmente em 2021. Quatro anos após sua vitória no BBB 21, a artista volta à casa mais vigiada do país como uma das atrações musicais da final. Ela dividirá o palco com outros nomes que também passaram pelo confinamento e hoje seguem carreira artística.>

Entre os confirmados estão Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). O cantor Paulo Ricardo, dono da clássica música-tema do programa, também participará da celebração com uma performance especial.>

Participantes do BBB 25 Crédito: Divulgação

A final também contará com a presença de dois familiares de cada finalista, que acompanharão os desdobramentos do último episódio direto do estúdio. Os três finalistas assistirão da sala da casa aos tradicionais vídeos de retrospectiva da temporada e à performance dos artistas convidados. Após a revelação do campeão, os brothers subirão a um pódio montado no gramado, onde serão recebidos por Tadeu Schmidt e convidados do BBB.>

Entre os nomes confirmados para cobrir a final estão Ana Clara, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Vítor diCastro e Giovanna Pitel. Eles farão parte da cobertura ao vivo, trazendo bastidores e entrevistas exclusivas.>

Atrações confirmadas na grande final do BBB 25 Crédito: Reprodução

Mas a maratona pós-reality não termina na terça. No dia seguinte (23), às 17h, acontece a entrega do Prêmio Gshow BBB, seguida, às 22h30, pelo especial “Big Show: O Reencontro”, que reúne todo o elenco da temporada para relembrar os momentos mais marcantes do confinamento.>