NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Celeste revela gravidez e deixa Edu em choque (18)

Após aprovação do namoro por Raimundo, Edu e Celeste vivem romance intenso até que uma reviravolta muda tudo

O amor está no ar em Garota do Momento, mas nem tudo são flores para Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente). Desde que Raimundo (Danton Mello) deu aval ao relacionamento, os dois têm aproveitado cada momento juntos e talvez até demais. O casal vai ser surpreendido por uma notícia que vai virar a vida deles de cabeça para baixo: Celeste está grávida! >