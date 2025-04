SILÊNCIO E OMISSÃO?

Juliana Oliveira acusa Danilo Gentili de omissão; apresentador rebate e expõe bastidores chocantes do SBT

Humorista rebate denúncia de Juliana Oliveira e revela conflitos, bastidores polêmicos e trocas de mensagens com a ex-colega

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2025 às 15:45

Caso Juliana Oliveira: Acusado de omissão, Danilo Gentili rebate denúncia e revela bastidores chocantes do SBT Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Danilo Gentili se pronunciou na quarta-feira (17) sobre as acusações feitas por Juliana Oliveira, que afirmou ter sofrido um estupro cometido por Otávio Mesquita durante uma gravação do The Noite, exibido pelo SBT. Segundo Juliana, a equipe do programa e a emissora foram omissos diante da denúncia. Gentili, por sua vez, publicou áudios e conversas para se defender das críticas. >

“Ela me acusou de algo completamente falso. Ignora a linha do tempo dos fatos, o que muda totalmente a história”, disse o apresentador, que alegou ter oferecido apoio desde o primeiro momento. “Coloquei meu advogado à disposição, ofereci suporte jurídico e financeiro. Ela só me pediu que Otávio não aparecesse mais no programa, e foi o que eu garanti.”>

Apesar de afirmar não defender Otávio Mesquita, a quem classificou como “inconveniente”, Danilo ressaltou que precisou vir a público para proteger sua própria imagem após Juliana sugerir que a omissão ocorreu por ela ser “preta e pobre”.>

Gentili relembrou o episódio em que Mesquita teria passado a mão tanto nele quanto em Juliana durante a gravação: “Ele pegou no meu pau. Eu achei que fosse mais uma das idiotices dele. Juliana reclamou e eu entendi que eles tinham liberdade entre si, já que estavam fazendo uma matéria juntos no Clube das Mulheres”, explicou.>

De maneira polêmica, o apresentador ainda afirmou que Juliana fazia brincadeiras similares nos bastidores. “Ela enfiava o dedo no meu c* várias vezes, de zoeira. Nunca revidei. Imagina se eu tivesse revidado? Hoje podia estar sendo acusado de assédio.”>

Juliana rebateu os ataques em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (18), após Gentili divulgar sua versão dos fatos em um depoimento de 46 minutos. A ex-assistente de palco afirmou nunca ter negado o apoio que recebeu em 2020, mas destacou que houve omissão anterior a esse período.>

“Até 2020, eu me escondia no banheiro para não ter que cruzar com Otávio Mesquita. Eles sabiam do meu incômodo, sim. Só não sabiam a gravidade, porque nem eu conseguia entender o que tinha vivido”, disse ela.>

Juliana relatou que sua resistência em denunciar foi motivada pelo medo de perder o emprego e de ser desacreditada. “Eu não queria mexer com um cara influente, com nome, com família na plateia. Não queria ser vista como alguém atrás de dinheiro”, afirmou.>

A humorista também disse que levou o caso ao SBT no fim de 2024, mas que o processo aberto no setor de compliance nunca foi concluído. Segundo ela, sua demissão foi consequência da omissão da emissora. Já Gentili alegou que a saída se deu por cortes orçamentários.>

Otávio Mesquita, por sua vez, negou qualquer crime e alegou que tudo foi previamente combinado com Juliana. O apresentador entrou com um processo contra ela por danos morais, tentando se defender das acusações.>