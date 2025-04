ACUSAÇÕES

Juliana Oliveira acusa SBT de ignorar denúncia contra Otávio Mesquita: 'Nem ao menos me ouviram'

Ex-assistente de palco do The Noite relata que chefia do SBT, incluindo Daniela Beyruti, não deu andamento à denúncia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2025 às 07:28

Otávio Mesquita, Juliana Oliveira e Daniela Beyruti Crédito: Reprodução

A humorista Juliana Oliveira, conhecida por sua atuação como assistente de palco no programa The Noite com Danilo Gentili, usou suas redes sociais para acusar a alta cúpula do SBT de negligenciar uma denúncia contra o apresentador Otávio Mesquita. Segundo Juliana, a diretora-executiva da emissora, Daniela Beyruti, ignorou sua tentativa de expor o caso internamente e, posteriormente, ela acabou sendo desligada da emissora. >

“Reclamei, sim, com Danilo Gentili e meu diretor, falei que esse cara tinha passado do ponto (…) Uma forma que acharam pra me blindar foi que, a partir daquele dia, o Otávio não seria mais convidado para entrevista”, relatou Juliana, referindo-se a um episódio que teria ocorrido nos bastidores do programa.>

URGENTE! Juliana Oliveira faz pronunciamento após acusar Otávio Mesquita de estupro durante o #TheNoite em 2016. #Urgente pic.twitter.com/pnxG2gcXRA — Brenno (@brenno__moura) April 15, 2025

Ainda segundo a humorista, embora tenha recebido o apoio de alguns colegas, ela se sentiu insegura em formalizar a denúncia no momento em que os fatos ocorreram. “Eles me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa, só que eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego (…) 2024 eu saí do The Noite e precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido, então fiz uma série de reuniões e a própria direção do SBT me encaminhou para o compliance”, revelou.>

O desfecho, no entanto, não foi o que ela esperava. Juliana afirmou ter sido demitida após meses de silêncio da emissora, mesmo após expor seu estado emocional. “Eles viram a gravidade, eles viram como estava a minha cabeça, como estava a minha saúde mental. A última etapa é com a Dani Beyruti (…) Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram: ‘Você tá dispensada, obrigado pela jornada’. Fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres, e nem ao menos elas me ouviram”, declarou.>