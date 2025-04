CELEBRIDADES

Veja seis famosas que posaram nuas e se tornaram evangélicas

Durante os anos 80, 90 e 2000, elas estamparam capas de revistas masculinas, mas trocaram os ensaios sensuais pela espiritualidade

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2025 às 06:00

Karina Bacci, Mara Maravilha e Carla Perez Crédito: Reprodução

Durante décadas, posar nua em revistas masculinas era sinônimo de fama, sucesso e destaque no entretenimento brasileiro. Nomes como Playboy e Sexy ajudaram a projetar atrizes, modelos e apresentadoras que marcaram gerações. No entanto, para algumas dessas mulheres, a exposição deixou de fazer sentido ao longo dos anos, especialmente após vivenciarem transformações profundas em suas trajetórias pessoais e espirituais. >

Hoje, muitas delas se dedicam à fé cristã e revelam arrependimento por suas escolhas do passado. A seguir, listamos seis celebridades que trocaram os ensaios sensuais pela vida evangélica — e falam abertamente sobre esse recomeço.>

Carla Perez>

Carla Perez posou para a Playboy em 2000 Crédito: Reprodução

Dançarina e ex-integrante do grupo É o Tchan, Carla Perez estrelou quatro capas da Playboy entre 1995 e 2001. Em entrevista ao extinto portal Ego, a artista contou que não teria feito os ensaios se já tivesse conhecido a fé cristã. “Depois que me tornei uma mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Me arrependo, por exemplo, de ter posado para a Playboy”, afirmou.>

Mara Maravilha>

Mara Maravilha Crédito: Reprodução

Símbolo da televisão infantil nos anos 90, Mara Maravilha surpreendeu ao posar nua para a Playboy em 1990. Mas sua relação com o ensaio mudou completamente após sua conversão. Cristã há mais de duas décadas, ela prefere deixar essa fase no passado: “A partir do momento que me tornei evangélica, me arrependi”.>

Joana Prado>

Joana Prado Crédito: Reprodução

A eterna “Feiticeira” da TV brasileira protagonizou três capas da Playboy. Hoje, evangélica e casada com o lutador Vitor Belfort, Joana Prado conta que a fé a ajudou a enxergar sua trajetória com outros olhos: “Eu tive que passar por aquilo para ter o entendimento e o arrependimento”, disse em conversa com Karina Bacchi. “Me arrependo porque mudança de atitude vem com entendimento da Palavra.”>

Natália Nara>

Natália, ex-BBB Crédito: Reprodução

Ex-BBB da quinta edição, Natália aceitou um convite para posar nua, mas relata ter sido um dos momentos mais difíceis de sua vida. “Foi a pior coisa que eu fiz. Horrível. Abusador e traumatizante. Fez um estrago emocional muito grande em mim”, declarou em entrevista. Hoje, ela afirma estar curada graças à fé cristã.>

Vivi Brunieri>

Vivi Brunieri Crédito: Reprodução

Famosa nos anos 90 por seu envolvimento com o jogador Ronaldo Fenômeno e por participar de programas como uma das “Ronaldinhas”, Vivi Brunieri também estampou capas sensuais. A vida dela, no entanto, tomou outro rumo: se tornou missionária, pregando a palavra de Deus em países como Japão e Indonésia.>

Karina Bacchi>

Karina Bacchi Crédito: Reprodução