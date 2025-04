FAMÍLIA

Ratinho celebra aniversário do neto com hidrocefalia e emociona nas redes; 'Nosso anjinho'

Apresentador compartilhou homenagem ao neto de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia

Noah é filho de Gabriel Massa, um dos três filhos do apresentador, com Bruna Januário. O pequeno nasceu com hidrocefalia, condição crônica causada pelo acúmulo de líquido no cérebro, e desde cedo se tornou símbolo de força e superação para a família. Em uma conversa anterior com Patrícia Abravanel, Ratinho descreveu o neto como um “anjinho”. “Ele é muito bonzinho. A gente vive com as limitações dele, mas com o mesmo amor”, disse.>