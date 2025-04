ALERTA FOFURA!

Ao lado de Mavie, Neymar faz bolo de aniversário para Bruna Biancardi; veja o vídeo

Influenciadora comemora 31 anos nesta terça-feira (15) e ganhou surpresa do jogador do Santos

Bruna Biancardi completa 31 anos nesta terça-feira (15) e, para comemorar, a influenciadora colocou a mão na massa - literalmente!. Mãe de Mavie e grávida de Mel, ela compartilhou um vídeo fofíssimo em que aparece fazendo um bolo de aniversário do zero, com a ajuda de Neymar e da filha.>

O registro, aliás, tem até cenas pós-créditos, com erros de gravação - incluindo um momento em que o atacante do Santos é flagrado decorando o bolo.>

Ainda na madrugada, Bruna ganhou uma surpresa romântica do jogador. Ela mostrou nas redes sociais uma decoração especial preparada pelo camisa 10, com as palavras "feliz aniversário" escritas com pétalas de rosa no chão da mansão do casal. Nas imagens, ainda dá para ver Neymar sentado à mesa e, ao lado dele, uma sacola da grife Hermès. >