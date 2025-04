PRÓXIMOS OU NÃO?

Neymar é acusado de excluir Helena, e Amanda Kimberlly desabafa sobre relação

Mãe da pequena, modelo falou nas redes sociais sobre convívio do jogador com a filha

Amanda Kimberlly se pronunciou nas redes sociais sobre os rumores de que Neymar estaria excluindo a filha Helena. A modelo negou que o jogador do Santos não dê devida atenção à herdeira, que completará 1 ano em julho. Em print que circula no Instagram, ela foi categórica e assegurou que o camisa 10 visita a herdeira com frequência.>

"Sim, é verdadeiro. Mais uma vez usaram minha imagem de forma indevida, fingindo ser um fã clube. Quem realmente gosta de mim não faz este tipo de coisa, ainda mais atacando crianças, algo que eu não compactuo de forma alguma. Usaram um print meu e saíram espalhando como se fosse algo solto, sem contexto, mas, na verdade era só um desabafo. Um desabafo por mais uma vez me ver envolvida indiretamente em algo que não tem relação comigo, e que não condiz com o que penso ou apoio", falou.>

Essa não é a primeira vez que Amanda Kimberlly denuncia ataques nas redes sociais. Em fevereiro, ela pediu respeito. "Quer me atacar, ok! Eu aguento, mas a minha filha não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", disse a modelo, que garantiu estar em paz com Bruna Biancardi e Neymar.>