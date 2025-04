VAI VOLTAR?

Casado com herdeira de Silvio Santos, Alexandre Pato diz que se afastou do futebol por causa do filho

Jogador de 35 anos também negou aposentadoria: 'Não parei'

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 08:52

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato com o filho Crédito: Reprodução/Instagram

Alexandre Pato está longe dos gramados há mais de um ano e meio, e sem clube desde que seu contrato com o São Paulo chegou ao fim, no dia 31 de dezembro de 2023. Mas, apesar do longo período sem entrar no campo, ele garantiu: ainda não se aposentou. Nas redes sociais, o jogador de 35 anos explicou o motivo para a pausa.>

Tudo começou quando Pato abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. "Por que você parou de jogar tão cedo? Acho que poderia voltar! Já pensou nisso?", perguntou um seguidor. O atleta, que é casado com Rebeca Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos, respondeu: "Não parei. Quis acompanhar o nascimento do meu filho, dei um tempo para esse momento tão especial, talvez eu possa voltar, mas preciso ver o que tem no mercado".>

Resposta de Alexandre Pato nas redes sociais Crédito: Reprodução

Benjamin, primeiro filho do jogador e Rebeca, está prestes a completar 1 ano e 3 meses. Ele nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.>

O último jogo disputado por Alexandre Pato foi em setembro de 2023, pelo São Paulo. No fim daquele ano, a terceira passagem do jogador pelo clube foi encerrada, após apenas 10 jogos disputados. Ao longo da carreira, ele também passou passou por outros clubes, incluindo Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tiahai e Orlando City.>