FORA DO CAMPO

Fetiche por milionárias? Relembre as namoradas de Alexandre Pato

Jogador se envolveu com celebridades famosas e personalidades importantes

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 12:45

Alexandre Pato, ex-atacante Crédito: Reprodução/YouTube

Alexandre Pato está longe dos gramados há mais de um ano e meio, e sem clube desde que seu contrato com o São Paulo chegou ao fim, no dia 31 de dezembro de 2023. Além do impacto que teve dentro de campo, o ex-jogador de futebol foi marcado por se envolver com celebridades famosas e personalidades importantes, como a esposa Rebeca Abravanel. Relembre os namoros de Pato a seguir:>

Rebeca Abravanel

Pato é casado com Rebeca Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos. Os dois demoraram para assumir o relacionamento publicamente, sendo que foram vistos juntos várias vezes e ainda viviam postando fotos nas redes sociais. O casamento aconteceu na casa de Silvio Santos e teve poucos convidados, em junho de 2019. Em janeiro de 2024, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho. O bebê é um menino e se chama Benjamin.>

Sthefany Brito

Antes disso, Pato se envolveu com a atriz Sthefany Brito em 2008. Os dois se casaram em julho de 2009, mas a relação acabou em menos de um ano. Sthefany, inclusive, chegou a largar sua carreira como atriz no Brasil para acompanhar o jogador na Itália, onde ele jogava pelo Milan. Depois disso, ela se casou com Igor Raschkovsky em 2018, com quem hoje tem um filho.>

Barbara Berlusconi

Depois de Sthefany, Pato namorou a executiva Barbara Berlusconi, filha de Silvio Berlusconi, que na época era dono do Milan. Os dois se relacionaram por cerca de dois anos e meio, mas o relacionamento chegou ao fim depois que ela foi flagrada pela imprensa com outro homem. Em suas redes sociais, entretanto, o jogador alegou que a relação terminou por conta da distância.>

Sophia Mattar

Sophia Mattar foi outro amor da vida de Pato. Na época em que namoravam, Sophia era estudante de comunicação. O relacionamento, porém, não durou muito; os dois ficaram juntos por cerca de oito meses.>

Danielle Knudson

Pato ainda viveu um romance com a modelo canadense Danielle Knudson. Oo namoro durou apenas quatro meses, já que os dois também moravam em países diferentes.>

Fiorella Mattheis

Fiorella Mattheis e Alexandre Pato começaram a se relacionar em novembro de 2014. O relacionamento, que durou três anos, foi marcado pela distância, já que o jogador foi para o Chelsea, da Inglaterra, para o Villarreal, da Espanha, e depois para o Tianjin Quanjian, da China, enquanto a atriz morava no Brasil.>

