LUTO

Genro de Silvio Santos, Alexandre Pato faz homenagem: 'Saudade é eterna'

Jogador é casado e tem um filho de 6 meses com uma das filhas do apresentador

O jogador Alexandre Pato, casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, prestou homenagem ao apresentador através das redes sociais, neste domingo (18). Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos, após complicações causadas após uma infecção por Influenza. Pato publicou um vídeo em que o filho Benjamin, de 6 meses, aparece no colo do comunicador.