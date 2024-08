SÃO PAULO

Silvio Santos é sepultado em cerimônia restrita para a família e amigos

Fãs se reuniram na frente do Cemitério Israelita do Butantã para prestar homenagem

Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 10:56

Imprensa e fãs foram até o local do sepultamento Crédito: TV Globo

Ícone nacional, Silvio Santos foi sepultado na manhã deste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia restrita a familiares e amigos do apresentador foi realizada nos moldes judaicos e terminou por volta das 9h.

O maior apresentador da TV brasileira morreu no sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1).

Fãs se reuniram fora do local do enterro para prestar homenagem ao apresentador e prestar condolências para a família de Silvio. Na frente do cemitério havia uma placa explicando a despedida discreta e pedindo a compreensão de todos, segundo o g1.

A decisão partiu do próprio Silvio, que, por superstição, também proibiu o SBT, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, de que a equipe de jornalismo deixasse pronto um obituário para ser exibido após sua morte.

Segundo a publicação, o apresentador acreditava que se deixasse o obituário pronto poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida. Por isso, deixou uma ordem expressa de não ter qualquer arquivo com uma retrospectiva da sua vida.

"Pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros", informa uma nota da família Abravanel.