EM LUTO

Carlos Alberto de Nóbrega chora ao falar de Silvio Santos, seu amigo pessoal

Carlos Alberto de Nóbrega, amigo pessoal de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos neste sábado (17), chorou ao falar da perda do apresentador. “Você foi embora, cara. Eu ainda não assimilei. A ficha não caiu ainda”, confessou o humorista que estava medicado devido à emoção. “A sua amizade nunca mais eu vou ter”, disse Carlos Alberto.

“Eu estava no sítio e pela internet veio essa notícia que eu nunca quis saber. Minha pressão foi para 19 por 11 e vim logo para São Paulo. Eu estou dopado, não vou mentir, estou medicado”, confessou. Carlos Alberto contou que os dois cresceram juntos na profissão. “Seu carro ficava ao lado do meu e às vezes eu chegava encabulado porque meus carros eram sempre mais bonitos que o seu”, lembrou, acrescentando que Silvio lhe deu uma casa.

Silvio Santos será enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo (18). As informações são da QUEM.