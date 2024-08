'INADEQUADO E INSENSÍVEL'

Irmã de Davi Brito pede desculpas após usar morte de Silvio Santos para fazer 'publi'

Raquel publicou um story com a foto do apresentador e chegou a marcar um patrocinador na legenda

A irmã do ex-BBB Davi, Raquel Brito, se pronunciou nas redes sociais após fazer uma "publi" envolvendo o nome do apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17). A influencer publicou um texto pedindo desculpas e a compreensão dos seguidores.