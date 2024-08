CONCORRENTE

Mãe e irmã de Davi Brito são confirmadas em gincana da SBT

Participação irá ao ar neste sábado (10)

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 15:21

Mais duas integrantes da família Brito vão entrar em uma competição na TV aberta. No próximo sábado (10), a irmã de Davi Brito - campeão do BBB 24 -, Raquel Brito, e a mãe, Elisângela Brito, estreiam na “Gincana Arativis”, programa da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

A jovem comemorou a participação nas redes sociais e convidou o público para acompanhá-la. "Sábado é logo ali, vocês irão acompanhar?", escreveu no X (antigo Twitter).

Não há detalhes de como será o formato do programa, no entanto, Raquel já havia dado sinais que iria participar de um reality. "Haaaaa esqueci tá vindo um reality para uma pessoa aí… essa semana temos alguns sinais!", comentou na última terça-feira (6).

A família Brito também se uniu para publicar uma série de indiretas nas redes sociais desde que a ex de Davi, Tamires Assis, acusou o ex-BBB de ameaçá-la com uma arma e conseguiu uma medida protetiva contra ele. No domingo (4), o baiano postou uma foto tomando chá e escreveu na legenda: "Tomando um chá de camomila e assistindo o filme: 'O mal por si só se destrói'. Gostaram do filme?".

A irmã dele, Raquel Brito, fez um comentário público no story concordando com a frase e ainda deixou uma série de indiretas no X. "Nova matéria do jornal… como fazer algo flutuar… como editar uma foto…", reclamou. O comentário da influencer se refere a análises nas redes de que os prints da conversa entre Davi e Tamires teriam sido editados.