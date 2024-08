'O MAL SE DESTRÓI'

Davi e família mandam indiretas em meio a acusações de ameaçar ex-namorada

Ex-BBB teria mostrado uma arma de fogo em chamada de vídeo com Tamires Assis

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 16:57

Davi Brito dá indireta nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

A família Brito publicou uma série de indiretas nas redes sociais desde que a ex de Davi, Tamires Assis, acusou o ex-BBB de ameaçá-la com uma arma e conseguiu uma medida protetiva contra ele. No domingo (4), o baiano postou uma foto tomando chá e escreveu na legenda: "Tomando um chá de camomila e assistindo o filme: 'O mal por si só se destrói'. Gostaram do filme?".

A irmã dele, Raquel Brito, fez um comentário público no story concordando com a frase e ainda deixou uma série de indiretas no X (antigo Twitter). "Nova matéria do jornal… como fazer algo flutuar… como editar uma foto…", reclamou. O comentário da influencer se refere a análises nas redes de que os prints da conversa entre Davi e Tamires teriam sido editados.

Nova matéria do jornal… como fazer algo flutuar… como editar uma foto… — Raquel Brito (@Raquelbritooofc) August 5, 2024

"Cadê o jornal menina pra me explicar o camarão no palito, é uma coquinhaaaaa???", ironizou, em outra referência da conversa do ex-casal.

Já nesta segunda-feira (6), Elisangela Brito, mãe de Davi, emitiu uma nota oficial reclamando que o filho está sendo injustiçado. "[Me questiono] o porquê de tantas perseguições a meu filho, cheguei a lamentar a vitória dele diante de tantas perseguições. Mas é o que fazem a meses né, não vai mudar agora", declarou.

Briga entre Davi e Tamires

Na última semana de julho, o ex-BBB Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados após Tamires Assis, musa do Boi Garantido, ter feito um pedido de medida protetiva contra o baiano.

No entanto, segundo informações coletadas pelo Portal Em OFF, o ex-morador de Cajazeiras teria feito ameaças e, durante uma chamada de vídeo, exibiu uma arma de fogo na conversa, deixando a amazonense assustada.

"Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também", teria dito Davi para Tamires.

? MEU DEUS! Jornalista divulga foto do suposto momento em que Davi Brito AMEAÇA Tamires com uma arma. pic.twitter.com/o4ikjTrdt5 — POPTime (@siteptbr) August 5, 2024

Em outros documentos, a modelo do norte do país mostrou uma série de conversas com Davi e uma delas chamou a atenção. O ex-BBB no dia 15 de junho fez exatas 12 ligações em menos de 30 minutos para Tamires. "Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal é?", questiona Davi. Um mês depois, no dia 16 de julho, Davi fez 16 ligações.

Ainda em junho, no dia 19, Davi volta a ligar diversas vezes para Tamires e, em uma dessas conversas, a ligação dura 9 minutos. No entanto, a chamada é desligada automaticamente, e o ex-BBB rebate: “Desligou, tá aí com seu camelinho né [sic]. Não quer mais saber de mim né”.

Outra conversa que chamou a atenção aconteceu no dia 3 de julho, onde Davi pediu a chave pix de Tamires para ele transferir R$ 30 mil e evitar declarar imposto de renda.

“Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil”, disse.

Em resposta, a modelo revelou ter ficado com receio de receber o valor tão alto, visto que, segundo ela, nunca fez uma transferência alta.