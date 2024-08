FEZ PIADA

Gloria Perez ironiza ao comentar medida protetiva contra Davi Brito

"Ela está se mudando para a Bahia?", perguntou a escritora no Twitter. Ela fez o comentário em resposta a uma reportagem que fala do caso, com medidas como a proibição de Davi de citar o nome de Tamires, entrar em contato com ela pelas redes sociais e manter distância mínima de 100 metros entre os dois.

O pedido foi feito pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) do Amazonas e acolhido pela Justiça do estado. O CORREIO teve acesso ao processo, no qual a dançarina de bumbá do Boi Garantido relata ter sofrido com os ciúmes excessivos de Davi desde o início do relacionamento dos dois, quando o ex-BBB passou a exigir que ela “informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir”.