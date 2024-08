DENÚNCIA

Davi Brito é alvo de medida protetiva após ameaçar ex com arma de fogo

Casal estava junto havia cerca de um mês; relacionamento acabou após 'crises de ciúmes' e 'tentativa de controlar os passos' da dançarina

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 21:09

Davi Brito e Tamires, do Boi Garantido Crédito: Redes sociais

Davi Brito, campeão da última edição do Big Brother Brasil, foi alvo de uma medida protetiva expedida pela Justiça do Amazonas na última sexta-feira (26), após sua ex-namorada, Tamires Assis, relatar que o baiano a ameaçou com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo, embriagado. Os dois estavam juntos desde o dia 8 de junho, quando se conheceram no São João da Thay.

O CORREIO teve acesso ao processo, no qual a dançarina de bumbá do Boi Garantido relata ter sofrido com os ciúmes excessivos de Davi desde o início do relacionamento dos dois, quando o ex-BBB passou a exigir que ela “informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir”.

Na ocasião relatada no processo, Tamires havia acabado de acordar, e Davi, bêbado, ligou para ela por chamada de vídeo. Ele teria questionado de forma agressiva o paradeiro de Tamires e, então, mostrou a arma e a ameaçou. Na manhã seguinte, ele teria tentado minimizar a situação.

A situação aconteceu um dia antes da viagem de Tamires para Salvador, interrompida na metade do trajeto quando Davi alegou estar doente. O episódio repercutiu nas redes sociais e, segundo o documento, os ataques sofridos pela manauara quando Davi expôs situações que a envolviam a levaram a procurar uma delegacia em Manaus para prestar denúncia.

Cinco medidas protetivas foram deferidas pelo juízo amazonense. São elas: limite mínimo de 300 metros de aproximação entre os dois; proibição de manter contato com Tamires por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais; proibição de ir a lugares que ela costuma frequentar; suspensão de porte e posse de arma de fogo; e atualização constante de endereços e telefones para comunicação com a Justiça.

A denúncia foi prestada no 5º Juizado Especializado em Violência Doméstica contra a Mulher, na capital amazonense, pelo juiz Rafael da Rocha Lima. Porém, como Davi reside em outro estado, foi preciso emitir a carta precatória, a decisão e a sentença do magistrado de Manaus para a Justiça baiana, para, assim, um juiz da Bahia garantir que as medidas sejam cumpridas. O processo chegou ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quinta-feira (1º).

Através das redes sociais, o ex-BBB compartilhou uma nota assinada pela sua assessoria jurídica. A publicação se refere às notícias sobre a denúncia como “falsas, infundadas e [carente] de qualquer base factual”.

“Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação”, diz a nota.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para mais informações, mas não houve resposta até a publicação da matéria. Em nota enviada ao portal F5, a polícia confirmou o caso.

"A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, informa que uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21 anos, alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças", diz o texto publicado no site do portal.