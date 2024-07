PINÓQUIO DA BAHIA

Após ser acusado de inventar febre, Davi Brito reaparece sem doença

Ex-BBB entrou em polêmica com modelo de Parintins

Depois de ter sumido das redes sociais após alegar que estava com febre alta, Davi Brito voltou à internet nesta quarta-feira (17) para dizer que se recuperava bem do rápido problema de saúde.

Nos stories do Instagram, o ex-motorista de aplicativo comentou com os seguidores que teve um dia bem cheio e, entre um compromisso e outro, fez exames para saber o que tinha, já que, supostamente, teve uma febre alta.

"Que dia! Graças a Deus que acabou! O dia foi cansativo. Fiz compras, meu pneu furou no meio da estrada, muita correria. Fui ao hospital fazer alguns exames e, graças a Deus, está tudo bem. O médico falou que está tudo certo, estou bem melhor. Agora vou descansar e tomar um banho", disse.

O campeão do BBB 24 chegou a compartilhar a foto de um termômetro para dizer que estava com febre alta, mas os internautas descobriram que o baiano havia retirado a imagem do Google e desconfiaram que ele havia inventando o mal-estar.