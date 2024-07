SUSTO

Ex-BBB Davi Brito passa sufoco em voo para Manaus: 'Me tremendo'

O ex-brother Davi Brito levou um verdadeiro susto enquanto voava para Manaus nesta sexta-feira (12). Em seu perfil do Instagram, o brother compartilhou com os seguidores que o seu avião teria quebrado no meio do voo.

"O avião tá dando voltas e voltas no céu, o piloto informou que não irá pousar agora", contou o brother em um story no final da manhã. "Gente, a situação aqui no avião está séria, o piloto está ficando maluco. Ele estava descendo e depois subiu, ia pousar, não pousou mais, passando o avião pelo meio das nuvens, com uma turbulência da p*orra aqui, fazendo voltas e voltas com a gente dentro do avião, estou me tremendo aqui", relatou.