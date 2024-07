MILIONÁRIO

Davi Brito comemora ida a restaurante de shopping em Salvador: 'Favela venceu'

O campeão do BBB 24, Davi Brito, comemorou nas redes sociais a ida a um restaurante de um shopping em Salvador nesta quarta-feira (10). "Eu, negão, 21 anos de idade, jovem baiano [...] um dia estava vendendo água no buzu [ônibus] da Lapa, passava por esses restaurantes dentro do shopping e os seguranças ficavam tudo me olhavam porque estava com cabelo grande. Hoje a favela venceu", declarou.