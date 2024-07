CAMPEÃO DO BBB

Davi Brito revela que está estudando para prestar vestibular de medicina

Baiano ganhou uma bolsa de estudos integral para o curso quando estava no Big Brother

Quando ainda estava no BBB 24, o baiano Davi Brito expressou várias vezes o desejo de se tornar médico. O campeão do reality show já declarou que não desistiu do sonho e apareceu na tarde desta sexta-feira (5) estudando para prestar vestibular.