INVESTIMENTO

Davi Brito compra imóveis no Litoral Norte e divulga aluguel a partir de R$ 3 mil

Campeão do BBB 24 tem casas no Condomínio Parque das Árvores, em Barra do Jacuípe

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 16:04

"Casa de Davi" está para aluguel Crédito: Reprodução / Redes sociais

O valor de uma das casas compradas pelo campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, foi divulgado. O imóvel está no Condomínio Parque das Árvores, em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte, e pode ser alugado a partir de R$ 3 mil.

O fim de semana normal custa R$ 3 mil, enquanto que o Réveillon vale R$ 18 mil. São quatro quartos, com duas suítes, dois banheiros sociais. A capacidade é para 15 pessoas. Também há cobrança das taxas de água e luz, por consumo, limpeza por R$ 170 e caução por R$ 500. Os valores da "CasaDeDavi" foram divulgados pela corretora Larissa Costa nas redes sociais.

Nos comentários, os seguidores apoiaram o investimento de Davi. "O campeão, com apenas 21 anos, tem visão. Investiu em casas, vai viver de renda... não dou um ano para esse dinheiro ser multiplicado com as bênçãos de Deus e para o recalque dos haters", escreveu um fã.

Além da casa já divulgada, moradores do condomínio informaram que o baiano comprou outro imóvel na região. O jovem de 21 anos ainda está construindo a própria mansão na Bahia.