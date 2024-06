Davi Brito constrói mansão na Bahia após receber prêmio do BBB 24

Vencedor do reality show foi conferir a obra nesta terça-feira (11)

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, já está realizando seu grande sonho: ter a casa própria. O jovem de 21 anos está construindo a própria mansão na Bahia.

Nas redes sociais, ele publicou vídeos mostrando como está a obra dos trabalhadores que foram contratados para construir a casa. Apesar de ter morado em Cajazeiras durante toda vida, Davi não revelou se ficará pela região ou se a construção no condomínio fechado é em outro bairro ou cidade.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", disse ao site Extra.

Ele ainda reforçou que a primeira regra é continuar morando na Bahia e não vai abrir mão. Além disso, mesmo com os quase R$ 3 milhões que ganhou, Davi pretende aumentar ainda mais o valor.

Com isso, ele quer investir em outros imóveis para alugar e, com isso, investir financeiramente para se manter. "Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento".