ESTRELINHA?

Ex-BBB Davi Brito causa confusão no São João da Thay: 'Excesso de estrelismo'

De acordo com o colunista Lucas Pasin, o novo milionário deu um verdadeiro show de ‘estrelismo’ ao exigir a entrada nos camarins de cantores do evento

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 19:00

Davi em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-BBB Davi Brito se envolveu em mais uma polêmica durante o São João da Thay, realizado pela influenciadora Thaynara OG. De acordo com o colunista do UOL, Lucas Pasin, o novo milionário deu um verdadeiro show de ‘estrelismo’ ao exigir a entrada nos camarins de cantores do evento no último final de semana.

Segundo o colunista, apesar de ter ficado tranquilo no primeiro dia de festa, no segundo dia Davi teria insistido para furar fila e entrar no camarim de Pabllo Vittar e Christian Chavez (ex-integrante do RBD). A atitude do baiano teria feito os seguranças da festa serem acionados para contê-lo.

"Ele ficou batendo o pé, parecendo um mimado que queria entrar naquele espaço e não conseguiu. Foi só por teimosia e excesso de estrelismo, ele acabou se perdendo", contou.

Ainda conforme apontado pelo jornalista, Davi teria se esquivado de questionamentos abandonando entrevistas.

Davi e Mani se evitaram durante jantar

Mani Rego e Davi Brito se evitaram, na última quinta-feira (6), durante o “São João da Thay“. A empreendedora e influenciadora digital chegou ao jantar de boas-vindas, que aconteceu no Convento da Mercês, em São Luís do Maranhão, no momento em que o baiano falava com a imprensa, mas não se cumprimentaram.

Ao ser questionado sobre seu encontro com Mani, Davi se esquivou do assunto: “Tranquilo. Tudo certo. Normal”. Já Mani, que compareceu à première de “Divertidamente 2” mais cedo, disse que não gostaria de falar sobre o assunto.