Mani Rego e Davi Brito não se cumprimentam durante festa no Maranhão; veja vídeo

Mani Rego e Davi Brito se evitaram, nesta quinta-feira (6), durante o “São João da Thay“. A empreendedora e influenciadora digital chegou ao jantar de boas-vindas, que aconteceu no Convento da Mercês, em São Luís do Maranhão, no momento em que o baiano falava com a imprensa, mas não se cumprimentaram.

Ao ser questionado sobre seu encontro com Mani, Davi se esquivou do assunto: “Tranquilo. Tudo certo. Normal”. Já Mani, que compareceu à première de “Divertidamente 2” mais cedo, afirmou que não gostaria de falar sobre o assunto.

Davi Brito e Mani Rego terminaram o relacionamento assim que o baiano saiu do “BBB 24”, da TV Globo. Durante participação no “Altas Horas”, o campeão do reality falou sobre o fim do namoro. “Eu briguei, fui atrás, corri atrás. Liguei, ela não me atendeu. Chamei para conversar, ela não quis”, afirmou. “Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma”, revelou.