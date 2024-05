CAMPEÃO DO BBB

Após término conturbado com Mani Rego, Davi Brito diz: ‘Amor a gente espera’

Baiano negou relacionamento com a influencer Barbara Contreras

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de maio de 2024 às 12:19

Depois de um pós-BBB turbulento com polêmicas, o baiano Davi Brito quer descansar. O baiano diz que não está pensando em um relacionamento, após o término com Mani Rego.

Ele negou que tenha se relacionado com Barbara Contreras, com quem foi visto. “Era amizade, amiga mesmo, fomos lá [no restaurante] conversar, nada demais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer”, afirmou, em entrevista ao jornal O Globo.

Em um post recente no Instagram, Davi escreveu: “Amor a gente espera, como o pescador espera o seu peixe ou o devoto espera o seu milagre: em silêncio, sem se perder a paciência com a demora”.

Ele contou que ainda está se adaptando à nova vida. “Está sendo bastante bacana. Estou aproveitando as oportunidades, fazendo meus planos e projetos. Aonde eu vou as pessoas realmente gostam muito de mim, me abraçam bastante. Elas compraram a minha história. Estou aproveitando para curtir um pouco, espairecer, descansar e relaxar”, disse, em entrevista ao jornal O Globo.

Ainda na entrevista, ele também explicou por que pediu Pix para viajar até o Rio Grande do Sul e ajudar as vítimas das enchentes.